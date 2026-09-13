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BRICS डिनर से क्यों दूर रहे शी जिनपिंग? सामने आई यह वजह

BRICS समिट के दौरान PM मोदी ने मेहमान नेताओं के लिए खास डिनर रखा. इसमें कई बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गैरमौजूदगी ने ध्यान खींचा. आखिर वह डिनर में क्यों नहीं पहुंचे, यहां जानिए.

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BRICS समिट के दौरान PM मोदी-शी जिनपिंग की मुलाकात. (Photo: PTI)
BRICS समिट के दौरान PM मोदी-शी जिनपिंग की मुलाकात. (Photo: PTI)

नई दिल्ली के भारत मंडपम में शनिवार रात BRICS सम्मेलन के मेहमानों के लिए खास शाही दावत रखी गई. इस डिनर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत दुनिया के कई बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नजर नहीं आए. वे दिन में सम्मेलन का हिस्सा बने और पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की, मगर शाम को आराम करने के लिए सीधे होटल लौट गए.

शी जिनपिंग शनिवार दोपहर को ही नई दिल्ली पहुंचे थे. उन्होंने तुरंत बाद सम्मेलन के सत्रों में हिस्सा लिया और फिर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आमने-सामने बातचीत की. दोपहर से शाम तक चले व्यस्त शेड्यूल के बाद वे दावत में शामिल होने के बजाय सीधे अपने होटल चले गए. उनके अलावा अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद भी इस डिनर में नहीं दिखे. वे दिन में सम्मेलन में भाग लेने के बाद अपने देश लौट गए थे.

पुतिन समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद

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शाही डिनर की टेबल पर व्लादिमीर पुतिन और ब्रिक्स देशों के अन्य शीर्ष प्रतिनिधि मौजूद रहे. भारतीय नेताओं में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव और शिवराज सिंह चौहान पहुंचे.

राज्यों के मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, शुभेंदु अधिकारी और हिमंत बिस्व सरमा भी शामिल हुए. सभी केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री संसद भवन से दो बसों में सवार होकर एक साथ भारत मंडपम पहुंचे थे.

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यह भी पढ़ें: BRICS समिट: मिलेट पुलाव से शहतूत फिरनी तक... भारत मंडपम में ऐसे हुई मेहमाननवाजी

डिनर में मेहमानों को खालिस भारतीय शाकाहारी खाना परोसा गया. स्टार्टर में गुजराती खांडवी और बेहद नरम खुंब गलौटी कबाब पेश किए गए. मुख्य खाने में मखमली पनीर लबाबदार, कश्मीरी गुच्छी मार्मिक, नारियल तेल में भुनी गाजर-बीन पोरियाल और खुशबूदार मिलेट पुलाव शामिल था. मीठे में पुरानी दिल्ली की मशहूर फ्रूट क्रीम के साथ कुरकुरी जलेबी और सोने की पतली परत से सजी शहतूत फिरनी रखी गई थी.

भारत 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. इसमें 11 सदस्य देशों के साथ 10 पार्टनर देशों के शीर्ष नेता और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि जुटे हैं. दो दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में आपसी सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर साझा रणनीति बनाने पर मंथन हो रहा है.
 

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