scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एशियन गेम्स में टीम इंडिया के मैचों की बदली टाइमिंग, क्वार्टर फाइनल से गोल्ड मेडल मैच तक नया समय

एशियन गेम्स में श्रेयस अय्यर ब्रिगेड सीधे क्वार्टर फाइनल खेलने उतरेगी. पिछली बार ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था. इस बार तो भारत ने बेहद मजबूत टीम उतारा है, ऐसे में गोल्ड मेडल जीतने की पूरी उम्मीद है.

Advertisement
X
एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम पर निगाहें, नॉकआउट मैचों की टाइमिंग में बदलाव. (Photo: Reuters)
एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम पर निगाहें, नॉकआउट मैचों की टाइमिंग में बदलाव. (Photo: Reuters)

एशियन गेम्स 2026 में मेन्स क्रिकेट के कुछ अहम नॉकआउट मुकाबलों के समय में बदलाव किया गया है. संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर में होने वाले मुकाबले अब जापानी समयानुसार 2 बजे की जगह 1:30 बजे शुरू होंगे. इसका सीधा असर टीम इंडिया के क्वार्टर फाइनल मुकाबले पर भी पड़ेगा. हालांकि, महिला क्रिकेट के मैचों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

भारत को मेन्स क्रिकेट प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है. टीम इंडिया का क्वार्टर फाइनल मैच 28 सितंबर को जापान के स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा. जापान भारत से 3 घंटे 30 मिनट आगे है, इसलिए भारतीय समयानुसार मुकाबला सुबह 10 बजे खेला जाएगा. वहीं सुबह के मुकाबलों का समय पहले जैसा ही रहेगा. ऐसे मैच जापान के समयानुसार सुबह 9 बजे यानी भारत में सुबह 5:30 बजे शुरू होंगे.
यह भी पढ़ें: एक तरफ 50 साल के मेराज, दूसरी तरफ 15 वर्षीय वैभव... एशियन गेम्स में दिखेगा अनुभव और युवा जोश

समय में बदलाव सिर्फ क्वार्टर फाइनल तक सीमित नहीं है. 1 अक्टूबर का दूसरा सेमीफाइनल भी दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा. भारत के इस मुकाबले में पहुंचने की संभावना है. इसके बाद 3 अक्टूबर को गोल्ड मेडल मैच भी जापान के समयानुसार 1:30 बजे शुरू होगा. वहीं पहला क्वार्टर फाइनल (पाकिस्तान शामिल), पहला सेमीफाइनल और ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला जापानी समयानुसार सुबह 9 बजे से ही खेले जाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Sanju Samson Vaibhav Sooryavanshi
संजू, अभिषेक या वैभव... ओपनिंग में किसे मिलेगा मौका? कप्तान श्रेयस ने कर दिया खुलासा
IND vs AFG T20I Delhi Traffic Polic
IND vs AFG: मैच से पहले दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
BCCI weighs
'मैच खेलोगे, तभी मिलेगा सालाना कॉन्ट्रैक्ट', BCCI का नया नियम!
IND vs AFG 1st T20I
घर में दहाड़ने को तैयार सूर्यवंशी को मिली बुरी खबर? मैच पर खतरा!
Roy Laxmi and Dhoni
एक्ट्रेस राय लक्ष्मी ने धोनी संग अफेयर पर किया खुलासा
Advertisement

आखिर क्यों हुआ टाइमिंग में बदलाव?
सूत्रों ने क्रिकबज को बताया कि जापान में शाम जल्दी होती है, ऐसे में जिस वेन्यू पर क्रिकेट मुकाबले होने हैं वहां फ्लडलाइट की सुविधा नहीं होने के कारण समय में बदलाव किया गया है. पुरुषों के मुकाबले लंबा खिंचने की संभावना को देखते हुए आयोजकों ने मैच आधा घंटा पहले शुरू करने का फैसला किया है. हालांकि, इस बदलाव की जानकारी अभी सभी संबंधित पक्षों तक नहीं पहुंची है. भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारियों ने भी कहा है कि उन्हें इस बदलाव की जानकारी नहीं है. दूसरी ओर, आधिकारिक वेबसाइट पर संशोधित समय अपडेट कर दिया गया है.
यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी से लेकर रोहित यादव तक... एशियन गेम्स में ये 5 डेब्यूटेंट्स मचाएंगे धमाल, मेडल की होगी बरसात

अफगानिस्तान, जापान, नेपाल, हॉन्ग कॉन्ग, मलेशिया और ओमान से जुड़े प्रारंभिक दौर के मुकाबलों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है. महिला क्रिकेट के मुकाबले भी पहले तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होंगे. विमेंस क्रिकेट प्रतियोगिता सीधे क्वार्टर फाइनल से शुरू होगी और मुकाबले स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे और दोपहर 2 बजे खेले जाएंगे.

भारत और जापान के बीच 22 सितंबर को होने वाला टी20I मुकाबला एशियन गेम्स क्रिकेट कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है. सानो इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाला यह मैच जापानी समयानुसार दोपहर 1 बजे यानी भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा. एशियन गेम्स 2026 का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आइची-नागोया में होना है.

Advertisement

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी और यश ठाकुर. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    BRICS डिनर से क्यों दूर रहे शी जिनपिंग? सामने आई यह वजह |
    Railway Viral Video: ऊंचे पहाड़... घना जंगल और ट्रेन का सफर, रेलवे ने कहा- क्या आप तैयार हैं? |
    यहां पानी ही सड़क है और नाव ही जिंदगी... लैगोस लैगून पर तैरती उम्मीदों और संघर्ष की कहानी! |
    बिहार: बाढ़ पीड़ितों ने मंत्री-विधायक को घेरा, लगाए 'Go Back' के नारे- VIDEO |
    सांप ने डसा तो शख्स ने उसे मार दिया, फिर थैली में भरकर पहुंचा अस्पताल... डॉक्टर से कहा- इसी ने काटा है |
    एशियन गेम्स में टीम इंडिया के मैचों की बदली टाइमिंग, क्वार्टर फाइनल से गोल्ड मेडल मैच तक नया समय |
    दुबई में नौकरी का सपना देख रहे हैं? भारतीय महिला ने बताया, कितनी सैलरी में होगी अच्छी बचत |
    Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar Review: सलमान ने खोली घरवालों की पोल, ड्रामे के बीच चमका काजी तौकीर का स्वैग |
    नदी की तेज धार में बह रहे थे 10 बांग्लादेशी, देवदूत बनकर पहुंची BSF ने यूं बचाई जान |
    'AI की रफ्तार पर ब्रेक लगाएं ', मस्क-ऑल्टमैन ने एंथ्रोपिक CEO के प्रस्ताव पर जताई सहमति, कहा- कंट्रोल जरूरी है
    Advertisement