एशियन गेम्स में टीम इंडिया के मैचों की बदली टाइमिंग, क्वार्टर फाइनल से गोल्ड मेडल मैच तक नया समय

एशियन गेम्स 2026 में मेन्स क्रिकेट के कुछ अहम नॉकआउट मुकाबलों के समय में बदलाव किया गया है. संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर में होने वाले मुकाबले अब जापानी समयानुसार 2 बजे की जगह 1:30 बजे शुरू होंगे. इसका सीधा असर टीम इंडिया के क्वार्टर फाइनल मुकाबले पर भी पड़ेगा. हालांकि, महिला क्रिकेट के मैचों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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भारत को मेन्स क्रिकेट प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है. टीम इंडिया का क्वार्टर फाइनल मैच 28 सितंबर को जापान के स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा. जापान भारत से 3 घंटे 30 मिनट आगे है, इसलिए भारतीय समयानुसार मुकाबला सुबह 10 बजे खेला जाएगा. वहीं सुबह के मुकाबलों का समय पहले जैसा ही रहेगा. ऐसे मैच जापान के समयानुसार सुबह 9 बजे यानी भारत में सुबह 5:30 बजे शुरू होंगे.

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समय में बदलाव सिर्फ क्वार्टर फाइनल तक सीमित नहीं है. 1 अक्टूबर का दूसरा सेमीफाइनल भी दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा. भारत के इस मुकाबले में पहुंचने की संभावना है. इसके बाद 3 अक्टूबर को गोल्ड मेडल मैच भी जापान के समयानुसार 1:30 बजे शुरू होगा. वहीं पहला क्वार्टर फाइनल (पाकिस्तान शामिल), पहला सेमीफाइनल और ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला जापानी समयानुसार सुबह 9 बजे से ही खेले जाएंगे.

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आखिर क्यों हुआ टाइमिंग में बदलाव?

सूत्रों ने क्रिकबज को बताया कि जापान में शाम जल्दी होती है, ऐसे में जिस वेन्यू पर क्रिकेट मुकाबले होने हैं वहां फ्लडलाइट की सुविधा नहीं होने के कारण समय में बदलाव किया गया है. पुरुषों के मुकाबले लंबा खिंचने की संभावना को देखते हुए आयोजकों ने मैच आधा घंटा पहले शुरू करने का फैसला किया है. हालांकि, इस बदलाव की जानकारी अभी सभी संबंधित पक्षों तक नहीं पहुंची है. भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारियों ने भी कहा है कि उन्हें इस बदलाव की जानकारी नहीं है. दूसरी ओर, आधिकारिक वेबसाइट पर संशोधित समय अपडेट कर दिया गया है.

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अफगानिस्तान, जापान, नेपाल, हॉन्ग कॉन्ग, मलेशिया और ओमान से जुड़े प्रारंभिक दौर के मुकाबलों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है. महिला क्रिकेट के मुकाबले भी पहले तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होंगे. विमेंस क्रिकेट प्रतियोगिता सीधे क्वार्टर फाइनल से शुरू होगी और मुकाबले स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे और दोपहर 2 बजे खेले जाएंगे.

भारत और जापान के बीच 22 सितंबर को होने वाला टी20I मुकाबला एशियन गेम्स क्रिकेट कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है. सानो इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाला यह मैच जापानी समयानुसार दोपहर 1 बजे यानी भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा. एशियन गेम्स 2026 का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आइची-नागोया में होना है.

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एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी और यश ठाकुर.

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