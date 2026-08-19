How To Make Thick Curd: बर्तन पलटने पर भी नहीं फैलेगा दही! गाय के दूध से जमेगा गाढ़ा-मलाईदार, बस जमाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीका

गर्मियों में दही लगभग हर घर में खाया जाता है. लोग कभी रायता बनाते हैं, कभी लस्सी या छाछ और कभी ऐसे ही बस खाने के साथ ठंडा-ठंडा दही चाहिए होता है. ऐसे में अक्सर लोग सोचते हैं कि क्यों ना घर पर ही आसानी से दही जमा ली जाए. लेकिन घर पर दही जमाते समय एक परेशानी सामने आती है. दही जम तो जाता है, लेकिन या तो बहुत पतला रहता है या उसमें बाजार जैसा गाढ़ापन नहीं आता.

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खासकर जब दही गाय के दूध से जमाना हो, तो वो इतना पतला जमता है कि कई बार लगता है कि दूध में ही कमी है. जबकि असली खेल दूध से ज्यादा दही जमाने के तरीके और टेंपरेचर का होता है. अगर दूध को सही तरह से तैयार करके सही समय पर जमाया जाए, तो गाय के दूध से भी घर पर बढ़िया गाढ़ा दही जमाया जा सकता है. आज हम आपको गाय के दूध से गाढ़ा, मलाईदार दही जमाने का बेहद आसान तरीका बताने वाले हैं. चलिए जानते हैं.

सबसे पहले दूध को अच्छी तरह उबालें

कई लोग दही जमाने का पहला ही स्टेप गलत करते हैं. दही जमाने के लिए दूध को सीधे इस्तेमाल करने की गलती न करें. सबसे पहले दूध को अच्छी तरह उबाल लें. इससे दूध अच्छी तरह तैयार हो जाता है और दही जमाने के लिए बहुत अच्छा बेस मिलता है.



दूध को उबालने के बाद उसे थोड़ा ठंडा होने दें. यहां जल्दबाजी बिल्कुल न करें, क्योंकि बहुत गर्म दूध में जामन डालने से दही का टेक्शचर बिगड़ सकता है. दही हमेशा गुनगुने दूध में जमाना चाहिए. दूध उतना गर्म हो कि अगर आप अपनी उंगली डुबोएं तो वो गर्माहट सह पाए.

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जामन डालने का सही समय सबसे जरूरी

दूध जब हल्का गुनगुना रह जाए, तब उसमें दही का जामन डालें. बहुत गर्म दूध में जामन डालने से दही सही तरीके से नहीं जम सकता, वहीं ज्यादा ठंडे दूध में भी इसे जमने में ज्यादा समय लग सकता है.

एक साफ बर्तन में दूध लें और उसमें थोड़ा सा ताजा दही डालकर अच्छी तरह मिला दें. ध्यान रखें कि जामन बहुत ज्यादा भी न डालें. जरूरत से ज्यादा जामन डालने पर दही खट्टा हो सकता है.

दही को बार-बार हिलाने की गलती न करें

जामन मिलाने के बाद बर्तन को ढककर ऐसी जगह रखें जहां उसे बार-बार हिलाना न पड़े. दही जमते समय बर्तन को इधर-उधर करने से उसका सेट खराब हो सकता है. यानी जामन डालने के बाद दही को बस छोड़ दें और उसे जमने का पूरा समय दें.

गाढ़े दही के लिए अपनाएं ये छोटा सा ट्रिक

अगर आपको पतले दही की जगह गाढ़ा और मलाईदार दही पसंद है, तो दूध को उबालते समय थोड़ी ज्यादा देर पकने दें, ताकि उसमें मौजूद पानी कुछ कम हो जाए. इसके बाद दूध को गुनगुना होने पर ही जमाने रखें.

दही जमाने के लिए हमेशा बहुत बड़ा और चौड़ा बर्तन लेने के बजाय गहरे बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे दही को अच्छी तरह सेट होने में मदद मिलती है.

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मौसम के हिसाब से दें दही को समय

दही जमने में लगने वाला समय मौसम पर भी निर्भर करता है. गर्म मौसम में दही जल्दी जम सकता है, जबकि ठंड के दिनों में इसे ज्यादा समय लग सकता है.

इसलिए सिर्फ कुछ घंटों में दही न जमने पर तुरंत उसमें कुछ और डालने की कोशिश न करें. उसे पूरा समय दें और जमाने के बाद बार-बार ढक्कन खोलकर चेक ना किया करें.

दही जम गया तो तुरंत फ्रिज में रखें

जब दही अच्छी तरह जम जाए, तो उसे ज्यादा देर रूम टेंपरेचर पर न छोड़ें. इसे फ्रिज में रख दें. इससे दही ज्यादा खट्टा होने से बच सकता है और उसका टेक्शचर भी बेहतर बना रहता है.

तो अगली बार अगर गाय के दूध से दही पतला जमता है, तो दूध की गलती बताने के बजाय एक बार अपना तरीका बदलकर देखिए. सही टेंपरेचर, सही मात्रा में जामन और बिना हिलाए दही जमाने का तरीका अपनाकर घर पर ही गाढ़ा दही तैयार किया जा सकता है.

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