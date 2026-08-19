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लगातार हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी के हाथ लगी एक जीत

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल बार काउंसिल चुनाव में जोरदार वापसी करते हुए 23 में से 15 सीटें जीतकर अपना नियंत्रण बरकरार रखा है, जबकि बीजेपी 3 सीटों पर सिमट गई. इस जीत ने टीएमसी खेमे में नया उत्साह भर दिया है.

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TMC ने बंगाल बार काउंसिल चुनाव में हासिल की शानदार जीत. (File photo: PTI)
TMC ने बंगाल बार काउंसिल चुनाव में हासिल की शानदार जीत. (File photo: PTI)

पश्चिम बंगाल की सत्ता पर लंबे वक्त तक काबिज रहने वाली ममता बनर्जी को राज्य में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था. विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मिली शिकस्त के बाद टीएमसी के हाथ से लगातार लोकल बॉर्डी खिसकती जा रही थीं, लेकिन अब टीएमसी को बार काउंसिल के चुनाव में बड़ी जीत हाथ लगी है. जिससे ममता की पार्टी को बड़ा नैतिक बल मिलेगा.  

पश्चिम बंगाल बार काउंसिल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 23 में से 15 सीटों पर शानदार जीत दर्ज करके अपना कब्जा बरकरार रखा है. इस चुनाव में बीजेपी को 3, वाम मोर्चे को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं. ममता बनर्जी की सिफारिश पर मैदान में उतरे टीएमसी के वकील प्रत्याशियों ने 5 आरक्षित महिला सीटों में से 4 पर जीत हासिल की है.

बार काउंसिल चुनाव में TMC का दबदबा

पश्चिम बंगाल बार काउंसिल की कुल 23 निर्वाचित सीटों में से 18 पुरुषों और 5 महिलाओं के लिए आरक्षित थीं. नतीजों में टीएमसी ने 15, बीजेपी ने 3, लेफ्ट फ्रंट ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है. 5 महिला सीटों में से टीएमसी ने 4 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है. चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2 और महिला उम्मीदवारों को मनोनीत करेगी, जिससे कुल सदस्य संख्या 25 हो जाएगी.

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मैदान में उतरे थे 75 उम्मीदवार

बता दें कि इस चुनाव में कुल 75 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे. टीएमसी ने 23, बीजेपी ने 22, वाम मोर्चे ने 12 और 18 निर्दलीय वकीलों ने अपनी किस्मत आजमाई थी. टीएमसी लॉयर्स सेल के शुभाशीष चक्रवर्ती सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज की. अन्य प्रमुख विजेताओं में बैसोनर चटर्जी, अंसार मंडल, अशोक देब, इंद्रनील बसु और सिद्धार्थ मुखर्जी शामिल हैं. ये सभी ममता बनर्जी की सिफारिश पर मैदान में उतरे थे.

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TMC बनाएगी नया बोर्ड

टीएमसी लॉयर्स सेल के सदस्य संजय बर्धन ने बताया कि सभी जिला अदालतों के प्रैक्टिसिंग वकीलों द्वारा मतदान के जरिए बार काउंसिल का गठन किया गया. चुनाव के लिए मतदान 9 मार्च से शुरू हुआ था. पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीटें बरकरार रखीं, जबकि वाम मोर्चा 4 से घटकर 3 सीटों पर आ गया. टीएमसी अब जल्द ही नया बोर्ड गठित करने जा रही है.

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