Thaggu ke laddu Recipe: 'ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको हमने ठगा नहीं!' घर पर ऐसे बनाएं कानपुर के मशहूर ठग्गू के लड्डू

Thaggu ke laddu Recipe: 'ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको हमने ठगा नहीं' इस मजेदार टैगलाइन के साथ पूरे देश में मशहूर कानपुर के ठग्गू के लड्डू का नाम आपने जरूर सुना होगा. अपने अनोखे नाम और लाजवाब स्वाद की वजह से ये लड्डू मिठाई पसंद करने वालों की पहली पसंद है. इसका स्वाद इतना खास होता है कि एक बार खाने के बाद लंबे समय तक जुबां पर इसका स्वाद बना रहता है. खोया, मेवे, नारियल और गोंद जैसी चीजों से तैयार होने वाले ये लड्डू टेस्टी होने के साथ पौष्टिक भी माने जाते हैं.

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अगर आपको भी ठग्गू के लड्डू पसंद हैं और आप कानपुर नहीं जा सकते तो आप कुछ चीजों की मदद से आसानी से इसे घर पर भी बना सकते हैं. आज हम आपको घर पर ठग्गू स्टाइल लड्डू तैयार करने की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप किसी भी खास मौके पर तौयार कर सकते हैं.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

1 बड़ी कटोरी खोया

1 छोटी कटोरी चीनी

¼ छोटी कटोरी गोंद

½ छोटी कटोरी कद्दूकस किया हुआ नारियल

5 हरी इलायची

8 काजू (बारीक कटे हुए)

8 बादाम (बारीक कटे हुए)

½ कटोरी देसी घी

ठग्गू के लड्डू बनाएं कैसे?

सबसे पहले एक कड़ाही में खोया डालकर हल्का गर्म कर लें. इसके बाद इसे ठंडा करके मिक्सर में हल्का पीस लें और एक बर्तन में निकाल लें. अब चीनी और हरी इलायची को भी अलग-अलग पीसकर तैयार कर लें. अब कड़ाही में काजू, बादाम और कद्दूकस किया हुआ नारियल हल्का-हल्का भून लें और अलग रख दें. इसके बाद उसी कड़ाही में देसी घी गर्म करें और उसमें गोंद डालकर धीमी आंच पर फूलने तक भून लें. भुने हुए गोंद को ठंडा करके हल्का दरदरा कूट लें. अब एक बड़े बर्तन में खोया, पिसी हुई चीनी, इलायची पाउडर, भुना हुआ गोंद, काजू, बादाम और नारियल डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. जब मिश्रण अच्छी तरह तैयार हो जाए, तब हाथों में थोड़ा घी लगाकर अपनी पसंद के आकार के लड्डू बना लें. अब आपके टेस्टी ठग्गू स्टाइल लड्डू तैयार हैं. इन्हें आप तुरंत सर्व कर सकते हैं या एयरटाइट डिब्बे में भरकर कुछ दिनों तक स्टोर कर रख सकते हैं.

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