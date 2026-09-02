scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Thaggu ke laddu Recipe: 'ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको हमने ठगा नहीं!' घर पर ऐसे बनाएं कानपुर के मशहूर ठग्गू के लड्डू

Thaggu ke laddu Recipe: अगर आपको देसी मिठाइयां पसंद हैं तो कानपुर के मशहूर ठग्गू के लड्डू का नाम आपने जरूर सुना होगा. अपनी खास मिठास और अनोखे स्वाद की वजह से ये लड्डू पूरे देश में काफी पसंद किए जाते हैं. अच्छी बात यह है कि अब आप इन्हें घर पर भी आसानी से बना सकते हैं.

Advertisement
X
कानपुर के मशहूर ठग्गू के लड्डू (Photo-ITG)
कानपुर के मशहूर ठग्गू के लड्डू (Photo-ITG)

Thaggu ke laddu Recipe: 'ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको हमने ठगा नहीं' इस मजेदार टैगलाइन के साथ पूरे देश में मशहूर कानपुर के ठग्गू के लड्डू का नाम आपने जरूर सुना होगा. अपने अनोखे नाम और लाजवाब स्वाद की वजह से ये लड्डू मिठाई पसंद करने वालों की पहली पसंद है. इसका स्वाद इतना खास होता है कि एक बार खाने के बाद  लंबे समय तक जुबां पर इसका स्वाद बना रहता है. खोया, मेवे, नारियल और गोंद जैसी चीजों से तैयार होने वाले ये लड्डू टेस्टी होने के साथ पौष्टिक भी माने जाते हैं.

अगर आपको भी ठग्गू के लड्डू पसंद हैं और आप कानपुर नहीं जा सकते तो आप कुछ चीजों की मदद से आसानी से इसे घर पर भी बना सकते हैं. आज हम आपको घर पर  ठग्गू स्टाइल लड्डू तैयार करने की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप किसी भी खास मौके पर तौयार कर सकते हैं.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

सम्बंधित ख़बरें

radhika ambani with friends
न्यूयॉर्क में राधिका अंबानी का कूल लुक, जान्हवी संग की पिज्जा पार्टी
How to Make Aloevera Gel
बाजार के महंगे एलोवेरा को कहें बाय, घर पर बनाएं शुद्ध एलोवेरा जेल
Soft Roti Tricks (Photo: ITG)
तवे से उतरते ही कड़क हो जाती है रोटी? बदलें ये 1 आदत, रहेगी सॉफ्ट
Aishwarya-Aradhya Rakhi Look
सादगी में ऐश्वर्या ने मनाई राखी, कमर तक लंबे बालों में दिखीं आराध्या
Wardrobe Storage Tips
छोटी अलमारी में ठूंस-ठूंसकर रखते हैं कपड़े? अपनाएं ये 7 आसान ट्रिक्स

1 बड़ी कटोरी खोया
1 छोटी कटोरी चीनी
¼ छोटी कटोरी गोंद
½ छोटी कटोरी कद्दूकस किया हुआ नारियल
5 हरी इलायची
8 काजू (बारीक कटे हुए)
8 बादाम (बारीक कटे हुए)
½ कटोरी देसी घी

ठग्गू के लड्डू बनाएं कैसे?

  1. सबसे पहले एक कड़ाही में खोया डालकर हल्का गर्म कर लें. इसके बाद इसे ठंडा करके मिक्सर में हल्का पीस लें और एक बर्तन में निकाल लें. अब चीनी और हरी इलायची को भी अलग-अलग पीसकर तैयार कर लें.
  2. अब कड़ाही में काजू, बादाम और कद्दूकस किया हुआ नारियल हल्का-हल्का भून लें और अलग रख दें.
  3. इसके बाद उसी कड़ाही में देसी घी गर्म करें और उसमें गोंद डालकर धीमी आंच पर फूलने तक भून लें. भुने हुए गोंद को ठंडा करके हल्का दरदरा कूट लें.
  4. अब एक बड़े बर्तन में खोया, पिसी हुई चीनी, इलायची पाउडर, भुना हुआ गोंद, काजू, बादाम और नारियल डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें.
  5. जब मिश्रण अच्छी तरह तैयार हो जाए, तब हाथों में थोड़ा घी लगाकर अपनी पसंद के आकार के लड्डू बना लें.
  6. अब आपके टेस्टी ठग्गू स्टाइल लड्डू तैयार हैं. इन्हें आप तुरंत सर्व कर सकते हैं या एयरटाइट डिब्बे में भरकर कुछ दिनों तक स्टोर कर रख सकते हैं.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ₹248 करोड़ खर्च, 8 साल में तैयार मुंबई का ये फ्लाईओवर, उद्घाटन के 2 दिन बाद ही सड़क पर भूकंप जैसी दरारें |
    ‘हनुमान अंश’ बनाने से पहले प्रेमानंद महाराज ने दी थी खास हिदायत |
    भारी नुकसान... 27% डिस्‍काउंट पर लिस्‍ट हुआ ये स्‍टॉक, निवेशक निराश! |
    यूपी के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात |
    7.8% GDP ग्रोथ ने चौंकाया, पर आसान नहीं आगे की राह! PM मोदी के सलाहकार ने गिनाईं 3 बड़ी चुनौतियां |
    10 लाख ज्यादा सैलरी लेकिन फिर भी कोई बचत नहीं! बेंगलुरु में रहना आसान नहीं     |
    वैभव के छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी का SWAG, पटना के आलीशान होटल में अकेले पहुंचे... फिर जमकर की मस्ती, PHOTOS |
    ‘नेपाल को फिर खड़ा करेंगे', तबाही वाले इलाकों में पहुंचे सोनू सूद, खौफनाक मंजर देख दहला दिल! मांगी मदद |
    कौशांबी पटाखा ब्लास्ट: आरोपी के आलीशान मकान पर चला बुलडोजर, 3 फरार आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम |
    साइबर फ्रॉड के ₹50 लाख के लेनदेन पर नोटिस, टावर पर चढ़ा लड़का
    Advertisement