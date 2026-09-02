Thaggu ke laddu Recipe: 'ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको हमने ठगा नहीं!' घर पर ऐसे बनाएं कानपुर के मशहूर ठग्गू के लड्डू

Thaggu ke laddu Recipe: 'ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको हमने ठगा नहीं' इस मजेदार टैगलाइन के साथ पूरे देश में मशहूर कानपुर के ठग्गू के लड्डू का नाम आपने जरूर सुना होगा. अपने अनोखे नाम और लाजवाब स्वाद की वजह से ये लड्डू मिठाई पसंद करने वालों की पहली पसंद है. इसका स्वाद इतना खास होता है कि एक बार खाने के बाद लंबे समय तक जुबां पर इसका स्वाद बना रहता है. खोया, मेवे, नारियल और गोंद जैसी चीजों से तैयार होने वाले ये लड्डू टेस्टी होने के साथ पौष्टिक भी माने जाते हैं.
अगर आपको भी ठग्गू के लड्डू पसंद हैं और आप कानपुर नहीं जा सकते तो आप कुछ चीजों की मदद से आसानी से इसे घर पर भी बना सकते हैं. आज हम आपको घर पर ठग्गू स्टाइल लड्डू तैयार करने की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप किसी भी खास मौके पर तौयार कर सकते हैं.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
1 बड़ी कटोरी खोया
1 छोटी कटोरी चीनी
¼ छोटी कटोरी गोंद
½ छोटी कटोरी कद्दूकस किया हुआ नारियल
5 हरी इलायची
8 काजू (बारीक कटे हुए)
8 बादाम (बारीक कटे हुए)
½ कटोरी देसी घी