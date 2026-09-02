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भारी नुकसान... 27% डिस्‍काउंट पर लिस्‍ट हुआ ये स्‍टॉक, निवेशक निराश!

शेयर बाजार में आज एक आईपीओ की बड़ी गिरावट पर लिस्टिंग हुई है. इसने निवेशकों को भारी नुकसान कराया है और 27 फीसदी कम पर लिस्‍ट हुआ है.

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भारी डिस्‍काउंट पर लिस्‍ट हुआ ये स्‍टॉक. (Photo: AI Generated)
भारी डिस्‍काउंट पर लिस्‍ट हुआ ये स्‍टॉक. (Photo: AI Generated)

शेयर बाजार में एक आईपीओ की आज लिस्टिंग हुई, जिसने निवेशकों को तगड़ा नुकसान कराया है. डेब्‍यू करते ही इस शेयर ने निवेशकों को निराश किया है और यह शेयर 27 फीसदी डिस्‍काउंट पर लिस्‍ट हुआ.  

यह शेयर Annu Projects है, जिसने बुधवार 2 सितंबर को शेयर बाजार में अपनी शुरुआत की. इस कंपनी के शेयर NSE पर 72 रुपये पर लिस्‍ट हुए, जो इश्‍यू प्राइस 99 रुपये प्रति शेयर के मुकाबले 27.27 प्रतिशत की भारी छूट थी. इसी तरह, बीएसई लिमिटेड पर भी शेयर इश्‍यू प्राइस के मुकाबले 24.24 प्रतिशत की भारी छूट के साथ 75 रुपये पर बंद हुए. 

लिस्टिंग प्राइस के अनुसार, निवेशकों को आवंटित हर लॉट पर 4,077 रुपये का नुकसान हुआ. Annu Projects की लिस्टिंग उम्मीदों से काफी कम रही. लिस्टिंग से पहले, ग्रे मार्केट में अन्नू प्रोजेक्ट्स के शेयर 7-8 रुपये प्रति शेयर की छूट पर बिक रहे थे, जिससे लिस्टिंग के बाद लगभग 7-8 प्रतिशत की गिरावट का संकेत मिल रहा था. लेकिन जब ये स्‍टॉक लिस्‍ट हुआ तो निवेशकों को भारी नुकसान हुआ. 

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कब आया था आईपीओ
Annu Projects का IPO 25 से 28 अगस्त के बीच बोली के लिए खुला था. कंपनी ने अपने प्राथमिक ऑफर से कुल 175 करोड़ रुपये जुटाए, जो पूरी तरह से नए शेयरों की बिक्री थी. इसमें 1,76,83,000 इक्विटी शेयर बेचे गए. कंपनी ने अपने शेयर 94-99 रुपये प्रति शेयर की दर से बेचे, जिसमें हर शेयर की लॉट साइज 151 थी.

निवेशकों का जबरदस्‍त रिस्‍पॉन्‍स
आंकड़ों के अनुसार, राजपूतना स्टेनलेस के आईपीओ को बोली प्रक्रिया के दौरान 2.93 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन मिला, जिससे 1.42 लाख आवेदनों के माध्यम से 513.26 करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं. व्यक्तिगत आधार पर, योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (QIB) का हिस्सा 1.72 गुना बुक हुआ, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों का कोटा 3.55 गुना सब्सक्राइब हुआ. रिटेल निवेशकों का हिस्सा 2.68 गुना बुक हुआ.

क्‍या करती है कंपनी? 
बता दें नई दिल्ली स्थित Annu Projects एक इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPS) कंपनी है. यह दूरसंचार अवसंरचना, सीवरेज अवसंरचना और गैस पाइपलाइन समेत अलग-अलग क्षेत्रों में आवश्यक ओवरहेड और अंडरग्राउंड यूटिलिटीज अवसंरचना के डिजाइन, विकास, वर्क, संचालन और रखरखाव में लगी हुई है. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद  जरूर लें.)

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