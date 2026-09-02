कौशांबी पटाखा ब्लास्ट: आरोपी के आलीशान मकान पर चला बुलडोजर, 3 फरार आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम

Uttar Pradesh News: कौशांबी जिले के पिपरी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मनौरी इलाके में 31 अगस्त को नौशाद अली की अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ. इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए. घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. मुख्य आरोपी नौशाद अली को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया, जबकि शबाना और साइना को हिरासत में ले लिया गया. वहीं, फरार चल रहे आरोपी आदिल के बिना नक्शा अप्रूव कराए बने तीन मंजिला अवैध मकान को पीडीए ने बुलडोजर से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया.

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करोड़ों के अवैध मकान पर चला बुलडोजर

प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में देर रात बड़ी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की. पीडीए के जोनल अधिकारी गंगेश कुमार सिंह के नेतृत्व में आरोपी आदिल की करोड़ों रुपये की इमारत को जमींदोज कर दिया गया. 60 वर्गमीटर क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए अंडरग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर और दो ऊपरी मंजिलों का निर्माण किया गया था.

तीन फरार आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम

विस्फोट मामले में फरार चल रहे तीन नामजद आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. इनामी आरोपियों में मुख्य आरोपी नौशाद का बेटा आदिल, पत्नी कहकशा बानो और भाई शकील शामिल हैं. पुलिस की कई टीमें इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं.

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लापरवाही पर इंस्पेक्टर समेत 6 दारोगा निलंबित

पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर हुई बड़ी लापरवाही के सामने आने के बाद आईजी प्रयागराज रेंज ने कड़ा कदम उठाया है. मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक इंस्पेक्टर और 6 दारोगाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. मामले की आगे की जांच जारी है.

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