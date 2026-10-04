Aloo Suji Idli Recipe:  नाश्ते में सूजी-आलू से झटपट बनाएं टेस्टी इडली, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

Aloo Suji Idli Recipe: सुबह के नाश्ते में साउथ इंडियन डिशेज काफी पसंद की जाती हैं. इन्हीं में से एक है इडली. आज हम आपको आलू सूजी इडली बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप बेहद आसानी से सुबह की जल्दबाजी में भी बना सकते हैं. यह नॉर्मल इडली से थोड़ी अलग होती है और इसे बनाने के लिए आपको चावल या उड़द दाल को भिगोने की जरूरत नहीं पड़ती.

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आलू सूजी इडली सूजी, दही और उबले आलू से तैयार की जाती है. इसमें सरसों, करी पत्ते, हरी मिर्च और अदरक का तड़का डाला जाता है जो इसका स्वाद और बढ़ा देता है. वहीं, ईनो या बेकिंग सोडा डालने से इडली सॉफ्ट और फूली हुई बनती है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं होती और बैटर भी आसानी से तैयार हो जाता है.

आप इस इडली को नाश्ते के अलावा शाम के समय भी बना सकते हैं. नारियल की चटनी, सांभर या टमाटर की चटनी के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. तो आइए जानते हैं आलू सूजी इडली बनाने का आसान तरीका और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप सूजी

2 मीडियम साइज उबले आलू

आधा कप दही

आधी छोटी चम्मच सरसों के दाने

6-7 करी पत्ते

1 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट

1 बड़ी चम्मच तेल

आधी छोटी चम्मच ईनो या बेकिंग सोडा

स्वादानुसार नमक

जरूरत के अनुसार पानी

आलू सूजी इडली बनाएं कैसे?

सबसे पहले एक बड़े बाउल में सूजी और दही डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए मीडियम गाढ़ा बैटर तैयार करें. बैटर को ढककर करीब 10-15 मिनट के लिए रख दें, ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए. इस बीच उबले हुए आलू को छीलकर अच्छी तरह मैश कर लें. इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और स्वादानुसार नमक डालकर मिला लें. अगर आप चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हैं. अब एक छोटी कड़ाही में तेल गर्म करें. इसमें सरसों के दाने डालें और जब ये चटकने लगें तो करी पत्ते और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दें. तैयार तड़के को सूजी के बैटर में डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद बैटर में मैश किए हुए आलू का मिश्रण डालें और सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. अगर बैटर ज्यादा गाढ़ा हो गया है तो इसमें थोड़ा पानी डालकर कंसिस्टेंसी ठीक कर लें. इडली को सॉफ्ट और फूला हुआ बनाने के लिए बैटर में आधी छोटी चम्मच ईनो या चुटकी भर बेकिंग सोडा डालें. इसे हल्के हाथों से मिक्स करें. अब इडली के सांचों पर थोड़ा तेल लगाकर चिकना कर लें और उनमें बैटर भरें. इडली के सांचों को स्टीमर में रखें और करीब 10-12 मिनट तक स्टीम करें. इडली पकने के बाद स्टीमर से निकाल लें और कुछ मिनट ठंडा होने दें. इसके बाद चम्मच की मदद से इडली को सांचे से निकालें. तैयार आलू सूजी इडली को नारियल की चटनी, सांभर या टमाटर की चटनी के साथ गरमा-गरम सर्व करें.

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