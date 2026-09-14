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Homemade Jeera Paachak Goli: घर पर बनाएं चटपटी और हेल्दी जीरा पाचक गोली, नोट करें आसान रेसिपी

Homemade Jeera Paachak Goli: आज हम आपको घर पर खट्टी-मीठी और चटपटी जीरा पाचक गोली बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे. जीरा, आमचूर और मसालों से तैयार इस गोली को खाने के बाद मुंह का स्वाद बदलने के लिए ट्राई कर सकते हैं.

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खाना खाने के बाद मुंह का स्वाद बदलेगी घर पर बनी जीरा पाचक गोली (Photo-ITG)
खाना खाने के बाद मुंह का स्वाद बदलेगी घर पर बनी जीरा पाचक गोली (Photo-ITG)

Homemade Jeera Paachak Goli: खाना खाने के बाद अगर आपका भी कुछ खट्ठा-मीठा या चटपटा खाने का मन करता है तो इस बार बाजार से पाचक गोली खरीदने के बजाय इसे घर पर बनाकर देखें. जीरा पाचक गोली स्वाद में खट्टी-मीठी और हल्की मसालेदार होती है, जिसे खाने के बाद मुंह का स्वाद भी बदल जाता है. इसे बनाने के लिए आपको जीरा, आमचूर पाउडर, काला नमक, सेंधा नमक, नींबू और कुछ सामान्य चीजों की जरूरत होगी. खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय और मेहनत भी नहीं लगती. आप इन गोलियों को बनाकर एयरटाइट डिब्बे में स्टोर कर सकते हैं और जब मन करे तब खा सकते हैं. तो आइए जानते हैं घर पर टेस्टी जीरा पाचक गोली बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

¼ कप जीरा
1 बड़ा चम्मच काली मिर्च पाउडर
2 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर
1 बड़ा चम्मच सेंधा नमक
½ बड़ा चम्मच काला नमक
5 बड़े चम्मच नींबू का रस
1 कप पिसी हुई चीनी
चुटकीभर हींग

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जीरा पाचक गोली घर पर बनाएं कैसे?

  1. जीरा पाचक गोली बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाही गर्म करें और उसमें जीरा डालकर धीमी आंच पर अच्छी तरह भून लें. जीरा हल्का भुन जाए और उसमें से खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दें. इसे ठंडा होने दें. इसके बाद भुने हुए जीरे को मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें.
  2. अब एक बड़े बाउल में पिसा हुआ जीरा, काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक, काला नमक, आमचूर पाउडर, हींग और पिसी हुई चीनी डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद इसमें धीरे-धीरे नींबू का रस डालते हुए मिश्रण को मिलाएं. ध्यान रखें कि मिश्रण बहुत ज्यादा गीला न हो. इसे इस तरह तैयार करें कि इससे आसानी से छोटी-छोटी गोलियां बनाई जा सकें.
  3. अब तैयार मिश्रण से छोटी-छोटी गोलियां बना लें. इन गोलियों को पिसी हुई चीनी में हल्का सा लपेट दें. इसके बाद इन्हें कुछ समय के लिए सूखने दें. आपकी घर पर बनी जीरा पाचक गोलियां तैयार हैं.
  4. आप इन्हें खाने के बाद कभी-कभी मुंह का स्वाद बदलने के लिए ले सकते हैं. गोलियों को पूरी तरह सूखने के बाद एयरटाइट डिब्बे में रखकर स्टोर करें.
---- समाप्त ----
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