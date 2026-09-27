scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Post Office MIS Scheme: पत्नी संग खोलें ये खाता, फिर हर महीने ₹9250 की कमाई... समझ लें 'A to Z' गणित

Post Office Monthly Income Scheme: पोस्ट ऑफिस की स्कीम में छोटे या बड़े किसी भी तरह के निवेश पर सुरक्षा की गारंटी सरकार देती है और इसमें छोटी-छोटी बचत के जरिए भी मोटा फंड जुटाया जा सकता है.

Advertisement
X
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में एकमुश्त निवेश के बाद शुरू हो जाती है इनकम. (Photo: ITG)
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में एकमुश्त निवेश के बाद शुरू हो जाती है इनकम. (Photo: ITG)

हर कोई अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचत करता है और उसे ऐसी जगह निवेश करने का प्लान करता है, जहां उसका पैसा सुरक्षित तो रहे ही, बल्कि रिटर्न भी जोरदार मिला. वहीं कुछ लोग रेग्युलर इनकम के लिहाज से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं. अगर आप भी यही चाहते हैं, तो फिर पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित सरकार योजनाएं आपके काम आ सकती हैं.

इनमें एक है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी पोस्ट ऑफिस एमआईएस (Post Office MIS Scheme), जिसमें अपनी पत्नी के साथ मिलकर खाता खोलकर हर महीने 9,250 रुपये की पक्की कमाई की जा सकती है. आइए इसका पूरा गणित समझते हैं....

जीरो रिस्क, रेग्युलर कमाई
सुरक्षित निवेश और शानदार रिटर्न के मामले में बीते कुछ समय में पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स खासी पॉपुलर हुई हैं. इन्हें सबसे खास जो बात बनाती है, वो है सिक्योरिटी. दरअसल, इन स्कीम्स में किए गए हर छोटे-बड़े निवेश पर सुरक्षा की गारंटी खुद सरकार देती है, इसका मतलब है कि ये Zero Risk Saving Scheme होती है और निवेशकों का पैसा डूबने का चांस ही नहीं होता. इसमें न सिर्फ छोटी बचत के साथ मोटा फंड जुटाने की गारंटी मिलती है, बल्कि कई रेग्युलर इनकम भी पक्की करती हैं और इस लिहाज से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme) लोकप्रिय है. 

सम्बंधित ख़बरें

PM Kisan Scheme
अक्‍टूबर में क्‍यों आएगी PM किसान योजना की 24वीं किस्‍त? जानिए ये 2 कारण
LIC Smart Pension Plan
LIC की सुपरहिट स्कीम... जीवनभर मिलेगी 25000 रुपये पेंशन, सिर्फ एक बार निवेश
Post Office Best Money Double Scheme
सिर्फ ₹200 डेली बचाएं, मिलेंगे 4.28 लाख... सही है पोस्‍ट ऑफिस की ये स्‍कीम!
While PLI Auto scheme has seen a jump in budgetary allocation, another PLI scheme for battery cells has seen a steep cut in outlay.
चीनी निवेश पर PLI स्‍कीम का लाभ दे सकती है सरकार, बड़ा खुलासा!
Tractor Subsidy Scheme
सरकार दे रही ट्रैक्‍टर खरीदने के पैसे, तुरंत करें ये काम
Advertisement

सरकार दे रही धांसू ब्याज
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme-MIS) में निवेश पर सरकार की ओर से न सिर्फ सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है, बल्कि निवेश पर ब्याज भी जोरदार दिया जा रहा है. फिलहाल ये 7.40 फीसदी तय है. इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड पांच साल का है और इसमें 18 साल से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट ओपन करा सकता है. 

1000 रुपये से भी निवेश की शुरुआत 
पोस्ट की इस इस रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट योजना में सिर्फ 1000 रुपये के शुरुआती निवेश के साथ भी अकाउंट ओपन कराने की सुविधा दी जाती है, जबकि इसमें सिंगल या ज्वाइंट खाता भी खोला जा सकता है. आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं. 

MIS Scheme एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है और एक मुश्त निवेश के बाद आपको मंथली इनकम होने शुरू हो जाती है. खाता ओपन कराने के अगले महीने से ही ब्याज से कमाई होने लगती है और ये मैच्योरिटी तक जारी रहती है.

पति-पत्नी कर सकते हैं इतना निवेश
अब इस स्कीम में मैक्सिमम निवेश की बात करें, तो इसके तहत सिंगल अकाउंट ओपन कराने पर एकमुश्त अधिकतम 9 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. वहीं अगर आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर ज्वाइंट खाता खुलवाते हैं, तो इसमें अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है. शर्त ये है कि दोनों की निवेश में बराबर हिस्सेदारी हो. 

Advertisement

कैसे होगी मंथली 9250 रुपये की इनकम
अब बताते हैं कि कैसे इस Post Office MIS स्कीम में 9000 रुपये से ज्यादा की मंथली इनकम पक्की की जा सकती है, तो इसका गणित बेहद ही आसान है. दरअसल, आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन कराते हैं और एक बार में मैक्सिमम 15 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो फिर इसपर मिलने वाले 7.4% सालाना ब्याज दर के मुताबिक मंथली ब्याज 9,250 रुपये का ब्याज मिलेगा और ये रेग्युलर इनकम आपको मैच्योरिटी पीरियड कर होती रहेगी. यहां ध्यान रहे कि निवेशक ब्याज से होने वाली इस कमाई को तिमाही, छमाही या सालाना भी ले सकते हैं.

अगर निवेशक मैच्योरिटी से पहले अकाउंट क्लोज कराता है, तो फिर इसके लिए नियम तय हैं और ये नुकसानदायक हो सकता है. दरअसल, खाता खुलने के 1 से 3 साल के भीतर क्लोज कराने पर मूलधन का 2% कटेगा. वहीं तीन से पांच साल के बीच क्लोज कराने पर 1% राशि कटेगी. मैच्योरिटी से पहले खाताधारक के निधन पर अकाउंट क्लोज कर सकते हैं और जमा राशि नॉमिनी की दी जाती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Exclusive: 'हनुमान अंश' क्यों बनी बड़ी हिट? कुणाल खेमू ने बताया पूरा खेल, बोले- दो हफ्ते बाद हार |
    सोशल मीडिया से गेमिंग तक, कैसे बदल रही जेन Z की दोस्ती? |
    बोकारों में फुटबॉल खेलते-खेलते अचानक मैदान पर गिरा खिलाड़ी, हो गई मौत- VIDEO |
    UN की वेबसाइट का डेटा एक्सेस करने की कोशिश! OpenAI के ऑटोनॉमस बॉट्स पर बड़ा दावा |
    'फैसले किस बहुमत से लिए...', ओवैसी ने SIR और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 27 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    Post Office MIS Scheme: पत्नी संग खोलें ये खाता, फिर हर महीने ₹9250 की कमाई... समझ लें 'A to Z' गणित |
    जालंधर LPU कैंपस में देर रात छात्रों का भारी हंगामा, अफवाह के बाद भड़का छात्रों का गुस्सा, जमकर की तोड़फोड़ |
    Optical Iluusion: तस्वीर में 5 गलतियां खोज पाएंगे आप, 10 सेकंड का चैलेंज |
    Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष शुरू होते ही 5 राशियों की बदली किस्मत, नौकरी-पैसे में लाभ
    Advertisement