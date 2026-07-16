Tawa Paneer Kulcha Recipe: बिना तंदूर घर में तवे पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा पनीर कुलचा, खाते ही सब पूछेंगे रेसिपी!
घर पर बाजार जैसा सॉफ्ट और टेस्टी पनीर कुलचा बनाना अब बेहद आसान है. बिना तंदूर के, तवे पर आसानी से तैयार होने वाले इस स्टफ्ड पनीर कुलचे की सीक्रेट रेसिपी नोट करें. इसे दही, छोले या चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें और तारीफें पाएं.
Tawa Paneer Kulcha Recipe: घर का खाना सभी को बोरिंग लगता है और बाजार की चीजें खाने के लिए सभी लोग दौड़ते हैं. सैंडविच, आलू पेटीज और पनीर कुलचा जैसी चीज खूब बिकती हैं और बच्चे से लेकर बड़े सभी इन चीजों को खाना पसंद करते हैं. अगर आपका मन ढाबा या रेस्टोरेंट जैसा स्वादिष्ट पनीर कुलचा खाने का हो, तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है. आप घर पर भी बेहद मुलायम, स्टफ्ड और स्वादिष्ट पनीर कुलचा आसानी से बना सकते हैं.
पनीर कुलचा बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, इसे आप आराम से तवे पर बना सकते हैं. इसे दही, अचार, रायता या छोले के साथ परोसें, इसका स्वाद सभी को पसंद आएगा. पनीर कुलचा दिल्ली की गलियों में भी खूब खाया जाता है और लोग इसे नाश्ते में सबसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं. आइए जानते हैं घर पर बिना तंदुर पनीर कुलचा बनाने की आसान रेसिपी.