Tawa Paneer Kulcha Recipe: बिना तंदूर घर में तवे पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा पनीर कुलचा, खाते ही सब पूछेंगे रेसिपी!

Tawa Paneer Kulcha Recipe: घर का खाना सभी को बोरिंग लगता है और बाजार की चीजें खाने के लिए सभी लोग दौड़ते हैं. सैंडविच, आलू पेटीज और पनीर कुलचा जैसी चीज खूब बिकती हैं और बच्चे से लेकर बड़े सभी इन चीजों को खाना पसंद करते हैं. अगर आपका मन ढाबा या रेस्टोरेंट जैसा स्वादिष्ट पनीर कुलचा खाने का हो, तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है. आप घर पर भी बेहद मुलायम, स्टफ्ड और स्वादिष्ट पनीर कुलचा आसानी से बना सकते हैं.

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पनीर कुलचा बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, इसे आप आराम से तवे पर बना सकते हैं. इसे दही, अचार, रायता या छोले के साथ परोसें, इसका स्वाद सभी को पसंद आएगा. पनीर कुलचा दिल्ली की गलियों में भी खूब खाया जाता है और लोग इसे नाश्ते में सबसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं. आइए जानते हैं घर पर बिना तंदुर पनीर कुलचा बनाने की आसान रेसिपी.

पनीर कुलचा बनाने के लिए सामग्री

आटा गूंधने के लिए

2 कप मैदा

2 बड़े चम्मच दही

½ छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर

¼ छोटा चम्मच बेकिंग सोडा

1 छोटा चम्मच चीनी

½ छोटा चम्मच नमक

1 बड़ा चम्मच तेल

जरूरत अनुसार गुनगुना पानी

स्टफिंग के लिए

200 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर

2 हरी मिर्च (बारीक कटी)

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

½ छोटा चम्मच गरम मसाला

स्वादानुसार नमक

½ छोटा चम्मच अमचूर पाउडर या चाट मसाला

गार्निश करने के लिए

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बारीक कटा हरा धनिया

कलौंजी

मक्खन

पनीर कुलचा बनाने का आसान तरीका

सबसे पहले एक बड़े बाउल में मैदा, नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिला लें.अब इसमें दही और तेल डालें. धीरे-धीरे गुनगुना पानी डालते हुए मुलायम आटा गूंध लें. आटे को ढककर करीब 2 घंटे के लिए साइड में रख दें ताकि आटा अच्छी तरह फूल जाए. स्टफिंग के लिए एक बाउल में कद्दूकस किया हुआ पनीर, हरी मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, अमचूर और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. आटे की लोई बनाकर उसे थोड़ा बेलें. बीच में पनीर की स्टफिंग रखें और किनारों को बंद कर दें. हल्के हाथ से दोबारा बेल लें. ऊपर से थोड़ा हरा धनिया और कलौंजी लगाकर हल्के हाथ से दबा दें. एक तवा अच्छी तरह गर्म करें. कुलचे की एक तरफ हल्का पानी लगाएं और पानी वाली साइड को तवे पर चिपका दें. जब बुलबुले दिखने लगें, तो तवे को पलटकर कुलचे को सीधी आंच पर सुनहरा होने तक सेकें. नॉन-स्टिक तवा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों तरफ स्लो और मीडियम आंच पर भी सेंक सकते हैं. उसके बाद तैयार कुलचे पर मक्खन लगाएं और गर्मागर्म छोले, दही, रायता या अचार के साथ परोसें.

स्वाद बढ़ाने के लिए टिप्स

कुलचा ज्यादा मुलायम बनाने के लिए आटे को कम से कम 2 घंटे आराम जरूर दें.

स्टफिंग में बारीक कटी प्याज या कसूरी मेथी भी मिला सकते हैं.

अगर तंदूर जैसा स्वाद चाहिए तो कुलचे को तवे पर सेकने के बाद कुछ सेकंड सीधी आंच पर जरूर रखें.

बच्चों के लिए हल्का मसाला रखें और ऊपर से चीज भी डाल सकते हैं.



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