बिहार: प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, लोगों ने पकड़ा तो मंदिर में करा दी शादी

बिहार के बेतिया जिले के गौनाहा प्रखंड के भितिहरवा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया. मामला सामने आने के बाद दोनों पक्षों की सहमति से युवक-युवती की शादी भितिहरवा मंदिर में करा दी गई. अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि आज तक वीडियो और उससे जुड़े दावों की पुष्टि नहीं करता है.

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जानकारी के मुताबिक श्रीरामपुर निवासी विजय फौजदार अपनी प्रेमिका सुमन कुमारी से मिलने भितिहरवा पहुंचे थे. इसी दौरान ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई. ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. मामला बढ़ता देख भितिहरवा पंचायत के बीडीसी नंदकिशोर चौरसिया मौके पर पहुंचे. उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की. बताया गया कि बातचीत के दौरान युवक और युवती ने अपनी इच्छा से शादी करने की बात कही.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है VIDEO

इसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से भितिहरवा मंदिर में ही युवक-युवती का विवाह करा दिया गया. यानी जिस मुलाकात को लेकर ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया था, उसका अंत शादी के साथ हुआ.

शादी के बाद इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है, जब बिहार या किसी राज्य से इस तरह का मामला सामने आया है. इससे पहले भी बिहार में ही बीते दिनों एक युवक-युवती को ग्रामीणों ने पकड़ लिया था. जिसके बाद दोनों का विवाह करा दिया गया था.



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