दिल्ली के जामा मस्जिद थाने में पुलिसकर्मियों पर हुए हमले ने सबको दहला कर रख दिया है. आरोपी ने दो बार पुलिसवालों पर हमला किया. उसके हमले में एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 पुलिसवाले घायल हो गए. जिन्हें दो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. इस हमले की पूरी कहानी खुद इलाके के डीसीपी रोहित राजबीर ने बयां की.

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डीसीपी रोहित राजबीर ने वारदात के बारे में तफ्सील से बताया कि आज करीब ढाई बजे की बात है. दो लोग, मां-बेटी, करीब दो बजे हमारे थाने आए और उन्होंने बताया कि हमारे घर में नबील नाम का एक व्यक्ति (उनका भाई और बेटा) है, जो उन्हें बहुत परेशान करता है. उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया कि उसे एक बार बुलाकर काउंसलिंग की जाए.

वे दोनों थाने में सब इंस्पेक्टर अजय से मिलीं. इसके बाद सब इंस्पेक्टर अजय ने आरोपी को थाने बुलवाया. अजय ने उसे फोन किया तो उसने कहा कि अभी नहीं आ सकता. लेकिन अजय ने कहा कि तुम्हारी मां-बहन यहां पर हैं, तुम्हें आना पड़ेगा. इस पर उसने एकदम फोन रख दिया और कहा कि मैं थाने आ रहा हूं.

थाने में सब इंस्पेक्टर अजय उसका इंतजार कर रहे थे. जैसे ही वह (आरोपी) थाने में घुसा, उसने पूछा कि मुझे किसने बुलाया है? जैसे ही अजय ने कहा कि मैंने बुलाया है, तो उसने (आरोपी ने) उनके गले और चेहरे पर चाकू से वार किया. जब उसने हमला किया तो आसपास के पुलिसकर्मी अजय की मदद करने और नबील को काबू करने के लिए उसकी तरफ झपटे.

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तब नबील ने अपने चाकू से जो भी पुलिसकर्मी उसके पास आ रहा था, चाहे वह वर्दी में हो या सिविल ड्रेस में, उस पर उसी तरह गले और चेहरे पर वार किया. इस तरह हमारे थाने में पांच लोग घायल हुए. इनमें दो सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और दो हेड कांस्टेबल शामिल हैं.

डीसीपी ने आगे बताया कि पांच लोगों को घायल करने के बाद आरोपी नबील थाने से बाहर भागा. थाने से बाहर निकलकर वह आगे गया, जहां एक व्यक्ति स्कूटी पर जा रहा था. आरोपी ने उसे रोका, उसके साथ मारपीट की और धक्का देकर गिरा दिया. इसके बाद उसकी स्कूटी छीन ली और वहां से फरार हो गया.

जैसे ही हमें इसकी सूचना मिली, हमारी टीम घायलों को लेकर सबसे नजदीकी संजीवन अस्पताल पहुंची. वहां उनका फर्स्ट एड कराया गया. इसके बाद सभी को गंगाराम अस्पताल ले आए. इनमें चार लोगों को एडमिट किया गया है. उन्हें ऑपरेशन थिएटर (OT) ले जाया गया है. उनकी हालत स्थिर है. इस बारे में ज्यादा नहीं बता पाएंगे.

डीसीपी ने आगे बताया कि नबील का पीछा करने के लिए हमारी कई टीमें लगाई गई थीं. दरियागंज, जामा मस्जिद और चांदनी महल के अलावा ऑपरेशंस, स्पेशल स्टाफ और एटीएस की टीमें भी उसे तलाश करने में जुटी थीं. चितली कबर के पास उसे ट्रैक किया गया. जैसे ही हमारी टीम चितली कबर पहुंची, उसे सरेंडर करने की चेतावनी दी गई और आगाह किया गया.

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जैसे ही पुलिस टीम उसके पास पहुंची, उसने फिर से चाकू निकालकर पुलिस टीम पर वार किए. इस हमले में हमारे चार कांस्टेबल घायल हुए. वे चारों भी घायल हैं और उन्हें एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया है.

डीसीपी के मुताबिक, जब पुलिस को लगा कि आरोपी इस तरह काबू में नहीं आएगा, तब हमारी टीम ने प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए सेल्फ डिफेंस में दो-तीन फायर किए. लेकिन जब वह काबू में नहीं आया तो कुल आठ राउंड फायर किए गए. इनमें से छह गोलियां उसे लगीं. दोनों पैरों में मिलाकर उसे छह गोलियां लगी हैं. उसका काफी खून बहा है. उसे भी एलएनजेपी अस्पताल शिफ्ट किया गया है.

रोहित राजबीर ने आगे बताया कि इस घटना में तीन केस रजिस्टर किए जा रहे हैं. पहला केस थाने में पुलिसकर्मियों पर हुए हमले को लेकर है. दूसरा केस जबरन स्कूटी छीनने को लेकर दर्ज किया जा रहा है. तीसरा केस चितली कबर पर पुलिसकर्मियों पर किए गए हमले को लेकर है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस को उस पर फायरिंग करनी पड़ी. आरोपी नबील के खिलाफ साल 2022 में झगड़े का एक मुकदमा पीएस दरियागंज में दर्ज है. अभी तक यही पता चल पाया है.

डीसीपी के मुताबिक, वह मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक है. उसकी उम्र 20 साल है. घटना के वक्त उसकी मां और बहन थाने में मौजूद थीं. वह उन्हें निशाना नहीं बना पाया. डीसीपी ने बताया कि इस हमले में दो एसआई गंभीर रूप से घायल हैं. आरोपी के पास केवल चाकू था. उसी चाकू से उसने हमारे नौ पुलिसकर्मियों को घायल किया है.

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