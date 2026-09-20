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Himachali Kachori Recipe: उड़द दाल से बनाएं हिमाचली खस्ता कचौड़ी, एक बार खाएंगे तो बार-बार बनाएंगे

Himachali Kachori Recipe: पहाड़ी खाने का स्वाद पसंद है तो इस बार हिमाचली कचौड़ी जरूर ट्राई करें. उड़द दाल की मसालेदार स्टफिंग से तैयार यह कचौड़ी बाहर से कुरकुरी और अंदर से बेहद स्वादिष्ट होती है. इसे घर पर बनाना भी काफी आसान है.

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हिमाचली बब्रू कचौड़ी रेसिपी (Photo-ITG)
हिमाचली बब्रू कचौड़ी रेसिपी (Photo-ITG)

Himachali Kachori Recipe: हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरत वादियों के साथ-साथ टेस्टी पहाड़ी खाने के लिए भी जाना जाता है. यहां की कई पारंपरिक डिशेज लोगों को खूब पसंद आती हैं. इन्हीं में से एक है हिमाचली कचौड़ी, जिसे कई लोग हिमाचली बब्रू भी कहते हैं. बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार स्टफिंग वाली यह कचौरी खाने में बेहद टेस्टी लगती है. खास बात यह है कि इसे आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं. तो अगर आप भी खाने में कुछ टेस्टी और अलग बनाना चाहते हैं तो हिमाचली कचौड़ी ट्राई कर सकते हैं. आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे बेहद आसानी से इसे घर पर तैयार कर सकते हैं.

हिमाचली कचौड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए?

गेहूं का आटा
अजवाइन
नमक
ड्राई यीस्ट 

स्टफिंग के लिए 
काली उड़द दाल
साबुत लाल मिर्च
हरी मिर्च
अदरक
लहसुन
जीरा
धनिया पाउडर
थोड़ा सा हींग 

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हिमाचली कचौड़ी कैसे बनाएं?

  1. सबसे पहले एक बर्तन में गेहूं का आटा लें. इसमें अजवाइन, नमक और ड्राई यीस्ट डालकर अच्छी तरह मिला लें.
  2. अब इसमें धीरे-धीरे गुनगुना पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. आटे को लगभग डेढ़ से दो घंटे के लिए ढककर रख दें, ताकि यह अच्छी तरह सेट हो जाए.
  3. अब स्टफिंग तैयार करने के लिए भीगी हुई काली उड़द दाल लें. दाल को रातभर भिगोकर रखना बेहतर रहेगा. इसमें साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, जीरा, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हींग डालें. इन सभी चीजों को बिना पानी डाले दरदरा पीस लें.
  4. इसके बाद तैयार आटे को छोटी-छोटी लोइयों में बांट लें.
  5. हर लोई को हाथ से दबाकर छोटी पूरी जैसा आकार दें. इसमें तैयार दाल की स्टफिंग भरें और किनारों को बंद कर दें. अब इसे हल्के हाथ से दबाकर फिर से पूरी जैसा आकार दें. तैयार कचौरियों को लगभग दो घंटे के लिए रख दें.
  6. अब कड़ाही में तेल गर्म करें और कचौड़ियों को धीमी से मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक डीप फ्राई करें.
  7. अब आपकी टेस्टी हिमाचली कचौड़ी तैयार है. इसे आप इमली की चटनी या अपनी पसंद की चटनी के साथ परोस सकते हैं.
---- समाप्त ----
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