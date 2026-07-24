Atta Pyaz Chilla: बेसन नहीं, इस बार ट्राई करें आटे और प्याज का कुरकुरा चीला, मिनटों में होगा तैयार

Atta Pyaz Chilla: सुबह के नाश्ते में चीला सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ब्रेकफास्ट में से एक है. यह आसानी से बन भी जाता है और हेल्दी व टेस्टी भी होता है. आपने अब तक कई तरह के चीले खाए होंगे लेकिन क्या कभी आटे और प्याज का चीला ट्राई करें. यह चीला खाने में काफी टेस्टी होता है और सुबह के बिजी शेड्यूल में भी कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है.
बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम इस चीले को आप हरी चटनी, टोमैटो सॉस या चाय के साथ परोस सकते हैं. आइए जानते हैं कि आटे और प्याज से चीला कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा
1/2 छोटा चम्मच सूजी
1 प्याज (बारीक कटा हुआ)
2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
नमक स्वादानुसार
पानी आवश्यकतानुसार
तेल आवश्यकतानुसार