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Homemade Sharifa Icecream: बहुत खा ली बाजार की मैंगो-वनीला आइसक्रीम, अब घर पर बनाएं सीताफल की आइसक्रीम

Homemade Sharifa Icecream: गर्मी के मौसम में हर किसी को आइसक्रीम खाने का मन करता है लेकिन बाजार में मिलने वाली आइसक्रीम न केवल मिलावटी होती है बल्कि काफी महंगी भी होती है. इसलिए यहां हम आपको मीठे-मीठे सीताफल यानी शरीफा की आइसक्रीम की रेसिपी बता रहे हैं. ये खाने में बहुत रॉयल होती है और इसे बनाना भी काफी आसान है.

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शरीफा की आइसक्रीम (Photo: ITG)
शरीफा की आइसक्रीम (Photo: ITG)

गर्मी के मौसम में ठंडी-मीठी आइसक्रीम हर किसी की पसंद होती है. लेकिन बाजार की आइसक्रीम में मिलावट, प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर का डर बना रहता है. ऐसे में अगर आप बच्चों और परिवार को कुछ टेस्टी और हेल्दी खिलाना चाहते हैं, तो घर पर ही शरीफा की क्रीमी आइसक्रीम बना सकते हैं.

शरीफे में प्राकृतिक मिठास, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं. इसकी आइसक्रीम न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट लगती है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी एक बेहतरीन विकल्प है. शरीफा को सीताफल और इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल भी कहते हैं.

शरीफा आइसक्रीम बनाने की सामग्री
पके हुए शरीफे का गुदा: 1 कप (बीज निकले हुए)

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फुल क्रीम दूध: 2 कप

फ्रेश क्रीम या मलाई: 1 कप

कंडेंस्ड मिल्क या चीनी: 1/2 कप (स्वादानुसार)

मिल्क पाउडर: 2-3 चम्मच (क्रीमी टेक्सचर के लिए)

इलायची पाउडर: 1/4 छोटी चम्मच (ऐच्छिक)

बनाने की आसान विधि
पके हुए शरीफे को छीलकर छलनी या हाथों की मदद से बीज अलग कर लें और पल्प को एक कटोरी में निकाल लें.

एक भारी तले के बर्तन में दूध उबालें. जब दूध उबलकर आधा रह जाए, तो इसमें चीनी/कंडेंस्ड मिल्क और मिल्क पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और ठंडा होने दें.

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ठंडे हुए दूध में फ्रेश क्रीम और आधा शरीफे का पल्प डालकर मिक्सी में 1-2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लें, ताकि मिश्रण एकदम स्मूथ हो जाए.

अब इस स्मूथ मिक्सचर में बचा हुआ आधा शरीफे का पल्प (बाइट्स के लिए) और इलायची पाउडर डालकर चम्मच से हल्का मिला लें.

इस मिश्रण को एक एयरटाइट कंटेनर में डालें. ऊपर से बटर पेपर या फॉयल पेपर से ढककर ढक्कन बंद कर दें (ताकि बर्फ की परत न जमे).

इसे 7-8 घंटे या रात भर के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दें.

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