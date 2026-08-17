Jeera Rice Recipe: होटल जैसे खिले-खिले जीरा राइस बनेंगे घर पर, बस अपनाएं ये टिप्स

Jeera Rice Recipe: चावल भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है. लेकिन आप रोज-रोज सादे चावल खाकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग स्वाद लेना चाहते हैं तो जीरा राइस एक बेहतरीन ऑप्शन है. घी और साबुत मसालों की खुशबू से तैयार यह राइस दाल, राजमा, छोले, कढ़ी या किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ बेहद टेस्टी लगता है.
खास बात यह है कि इसे घर पर बहुत ही कम समय में और आसान तरीके से बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं घर पर होटल जैसा खिला-खिला और खुशबूदार जीरा राइस बनाने की आसान रेसिपी.
इनग्रेडिएंट्स (Ingredients)
1½ कप बासमती चावल (भिगोकर पानी निकाल लें)
2 छोटे चम्मच जीरा
2 बड़े चम्मच देसी घी
1 स्टार ऐनीस (चक्र फूल)
1 इंच दालचीनी का टुकड़ा
7-8 साबुत काली मिर्च
3-4 हरी इलायची
3-4 लौंग
स्वादानुसार नमक
2 छोटे चम्मच बारीक कटा हरा धनिया
3 कप पानी
जीरा राइस के साथ क्या परोसें?
जीरा राइस का स्वाद दाल तड़का, राजमा, छोले, कढ़ी, पनीर की सब्जी या किसी भी ग्रेवी वाली डिश के साथ शानदार लगता है. हल्के खाने के लिए इसे रायता, सलाद या पापड़ के साथ भी परोसा जा सकता है.