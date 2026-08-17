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आ रहा iPhone 18 Pro, कीमत से लेकर कैमरा तक, जानें क्या-क्या बदलेगा

Apple अब सितंबर में अपना बड़ा इवेंट करने जा रहा है. बीते कुछ साल का ट्रेंड देखें तो कंपनी हर साल सितंबर में नेक्स्ट जनरेशन iPhone 18 Pro को लॉन्च करेगी. इस हैंडसेट को लेकर अब तक कई लीक्स सामने आ चुके हैं, जिसमें कीमत से लेकर प्रोसेसर तक की जानकारी का दावा किया है.

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iPhone 18 Pro 9 सितंबर को हो सकता है लॉन्च. (Representative image created using AI)
iPhone 18 Pro 9 सितंबर को हो सकता है लॉन्च. (Representative image created using AI)

Apple अब करीब 1 महीने के बाद नेक्स्ट iPhone Pro सीरीज को लॉन्च करने जा रहा है. नेक्स्ट हैंडसेट का नाम iPhone 18 Pro और 18 Pro Max नाम के मॉडल को लॉन्च किया जाएगा. हालांकि अभी तक कंपनी ने iPhone 18 Pro की लॉन्च डेट का ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है, लेकिन कई रिपोर्ट में दावा किया है कि आने वाले 9 सितंबर को इवेंट होने वाला है. 

Apple ने अभी तक iPhone 18 Pro को लेकर कोई डिटेल्स शेयर नहीं की है, लेकिन लीक्स में अब तक कई दावे किए जा चुके हैं. लीक्स रिपोर्ट में डिस्प्ले से लेकर प्रोसेसर तक की जानकारी दी है. साथ ही कीमत तक को लेकर कई दावे सामने आ चुके हैं. 

Apple iPhone 18 Pro में कैमरा से लेकर चिपसेट तक कई अपग्रेड नजर आएंगे. साथ ही इस बार कंपनी बैटरी एफिसिएंसी को बेहतर बनाने का काम करेगा. 

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iPhone 17 Pro से कितना अलग होगा लेटेस्ट iPhone 18 Pro 

iPhone 18 Pro का डिजाइन iPhone 17 Pro से बहुत ज्यादा अलग नहीं होगा. अपकमिंग हैंडसेट में 6.3 इंच का डिस्प्ले रहने की उम्मीद है. Apple एल्युमिनियम फ्रेम का इस्तेमाल भी जारी रखेगी. 

iPhone 18 Pro को चार कलर वेरिएंट में पेश किया जाएगा

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अपकमिंग आईफोन की थिकनेस में बदलाव नजर आएगा. रिपोर्ट्स में दावा किया है कि अपकमिंग iPhone 18 Pro को चार कलर वेरिएंट में पेश किया जाएगा, जिसमें डीप रेड नाम का कलर वेरिएंट भी शामिल होगा. 

छोटे साइज में फेस आईडी

नेक्स्ट आईफोन में फ्रंट पर एक बड़ा बदलाव नजर आएगा. ऐपल फेस आईडी का साइज छोटा हो सकता है, जिसकी वजह से Dynamic Island पहले की तुलना में और छोटा हो सकता है. 

अपडेट होगा कैमरा कंट्रोल्स बटन

iPhone 18 Pro में कैमरा कंट्रोल्स बटन को भी अपडेट किया जाएगा. लीक्स डिटेल्स के मुताबिक कैमरा कंट्रोल में जेस्चर फीचर को रिमूव किया जा सकता है. जेस्चर फीचर की मदद से जूम और कैमरा की अन्य सेटिंग्स को कंट्रोल करने को मिलती थी. 

iPhone 18 Pro का डिस्प्ले 

लीक्स रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 18 Pro में 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है. इसमें ProMotion के साथ OLED पैनल और 120Hz तक का रिफ्रेश रेट मिलेगा. साथ ही कंपनी ब्राइटनेस में इजाफा कर सकती है. 

मिलेगा नया A20 Pro चिपसेट 

iPhone 18 Pro में बेहतर परफॉर्मेस देने की कोशिश की जाएगी. इसमें Apple का A20 Pro चिपसेट दिया जाएगा. ऐपल न्यू चिपसेट को 2nm पर प्रोसेस करके तैयार कर रहा है. वहीं, iPhone 17 Pro में 3nm प्रोसेस पर आधारित A19 Pro चिप दिया है. 

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कीमत में बदलाव होगा 

ऐपल इस बार iPhone 18 Pro की कीमतों में इजाफा कर सकता है. बेहतर हार्डवेयर और चिप शॉर्टेज के चलते कंपनी अपकमिंग प्रोडक्ट की कीमत में इजाफा करेगी. शुरुआती कीमत करीब 1,300 डॉलर होने की उम्मीद है. वहीं,  iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत 1,100 डॉलर है. 

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