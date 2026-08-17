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Grahan Yog: 11वें भाव का ग्रहण योग! अपार धन, लेकिन अहंकार बिगाड़ता है रिश्ते

जब कुंडली के एकादश भाव में सूर्य और राहु एक साथ स्थित हों, तब सूर्य-राहु की युति से ग्रहण योग बनता है. इसका फल केवल इस युति के आधार पर निश्चित नहीं किया जा सकता. दोनों ग्रह किस राशि में हैं, उनके बीच कितनी दूरी है, एकादशेश की स्थिति कैसी है, अन्य ग्रहों की दृष्टि क्या है तथा चल रही दशा-अंतर्दशा कैसी है, इन सभी पहलुओं को साथ में देखना आवश्यक होता है.

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सूर्य व्यक्ति को पहचान, प्रभाव और अपने दम पर कुछ हासिल करने की इच्छा देता है. जबकि राहु महत्वाकांक्षा को असाधारण स्तर तक ले जाने का काम करता है. (Photo: ITG)
सूर्य व्यक्ति को पहचान, प्रभाव और अपने दम पर कुछ हासिल करने की इच्छा देता है. जबकि राहु महत्वाकांक्षा को असाधारण स्तर तक ले जाने का काम करता है. (Photo: ITG)

कुंडली के 11वें भाव को आय, लाभ, उपलब्धि, बड़े भाई-बहन, सामाजिक संपर्क और इच्छापूर्ति का प्रमुख भाव है. एकादश भाव में सूर्य और राहु की युति से बनने वाले ग्रहण योग से धन और भौतिक उपलब्धियों की दृष्टि से यह कई परिस्थितियों में प्रभावशाली परिणाम दे सकता है. व्यक्ति में आगे बढ़ने, अधिक कमाने और अपने संसाधनों को लगातार बढ़ाने की तीव्र इच्छा रह सकती है. हालांकि यही महत्वाकांक्षा यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो स्वार्थ, अहंकार और रिश्तों में दूरी का कारण भी बन सकती है.

कैसे बनता है यह योग?
जब कुंडली के एकादश भाव में सूर्य और राहु एक साथ स्थित हों, तब सूर्य-राहु की युति से ग्रहण योग बनता है. इसका फल केवल इस युति के आधार पर निश्चित नहीं किया जा सकता. दोनों ग्रह किस राशि में हैं, उनके बीच कितनी दूरी है, एकादशेश की स्थिति कैसी है, अन्य ग्रहों की दृष्टि क्या है तथा चल रही दशा-अंतर्दशा कैसी है, इन सभी पहलुओं को साथ में देखना आवश्यक होता है. एकादश भाव स्वयं लाभ और इच्छापूर्ति का भाव है. सूर्य व्यक्ति को पहचान, प्रभाव और अपने दम पर कुछ हासिल करने की इच्छा देता है. जबकि राहु महत्वाकांक्षा को असाधारण स्तर तक ले जाने का काम करता है. परिणामस्वरूप व्यक्ति के दिमाग में लगातार यह विचार चल सकता है कि आय के नए साधन कैसे बनाए जाएं और उपलब्ध अवसरों से अधिकतम लाभ कैसे लिया जाए.

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धन के मामले में मजबूत स्थिति
इस योग की विशेषता है कि व्यक्ति में आर्थिक महत्वाकांक्षा हो सकती है. व्यक्ति सामान्य आय से संतुष्ट रहने के बजाय लगातार आगे बढ़ने के रास्ते खोज सकता है. नौकरी के साथ अतिरिक्त आय, व्यवसाय में नए माध्यम, निवेश, नेटवर्किंग या प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाने की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है. व्यक्ति अपने प्रयासों से अच्छी आर्थिक स्थिति बना सकता है. उसे अवसर पहचानने और उपलब्ध संसाधनों का अपने हित में उपयोग करने की क्षमता मिल सकती है. यदि कुंडली के अन्य ग्रह भी सहयोगी हों तो बड़े आर्थिक लक्ष्य हासिल करने की संभावना मजबूत हो सकती है. लेकिन धन प्राप्ति की यह चाह कभी-कभी व्यक्ति को अत्यधिक स्वार्थी भी बना सकती है. हर संबंध को लाभ-हानि की दृष्टि से देखना शुरू कर देना सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

अहंकार और रिश्तों की चुनौती
अपने प्रयासों से बड़ी आर्थिक उपलब्धि मिलने पर व्यक्ति में यह भावना आ सकती है कि उसने सब कुछ अकेले हासिल किया है. इसी सोच से अहंकार बढ़ने की संभावना रहती है. लोग उसके व्यवहार को कठोर, स्वार्थी या बुरे स्वभाव वाला मान सकते हैं, भले ही व्यक्ति का उद्देश्य हमेशा गलत न हो. प्रेम संबंधों में भी अस्थिरता दिखाई दे सकती है. राहु का प्रभाव आकर्षण को बढ़ा सकता है, लेकिन भावनात्मक स्पष्टता में कमी ला सकता है. व्यक्ति संबंध में अपने हित को प्राथमिकता दे सकता है.

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ऐसी स्थिति में साथी को उपेक्षा या असुरक्षा महसूस हो सकती है. कुछ मामलों में व्यक्ति स्वयं धोखे का अनुभव कर सकता है और कुछ परिस्थितियों में उसके निर्णय दूसरे व्यक्ति को धोखे जैसा महसूस हो सकते हैं. एकादश भाव बड़े भाई-बहनों से भी संबंधित है. इसलिए उनके साथ विचारों का टकराव, आर्थिक मामलों को लेकर मतभेद या लंबे समय तक दूरी जैसी स्थितियां बन सकती हैं. धन और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को रिश्तों से ऊपर रखने पर यह दूरी बढ़ सकती है.

उपाय
लाभ के साथ संतुलन, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन को जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लेना समस्या पैदा कर सकता है. अपनी सफलता में दूसरों के योगदान को स्वीकार करना और उपलब्धियों का अनावश्यक प्रदर्शन न करना जरूरी है. प्रेम संबंधों में स्पष्टता रखें. यदि किसी रिश्ते को लेकर मन में असमंजस है तो दोहरे संकेत देने के बजाय साफ बातचीत करें. बड़े भाई-बहनों से मतभेद हो तो आर्थिक विषयों को व्यक्तिगत रिश्तों से अलग रखने का प्रयास करें. अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा नियमित रूप से सेवा या जरूरतमंदों की सहायता के लिए अलग रखें. बड़े भाई-बहन के साथ संबंध खराब हों तो पहल करके बिना किसी पुराने विवाद को छेड़े उनका हालचाल पूछें. रविवार को प्रातः सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और अहंकार से बचने का संकल्प लें.

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