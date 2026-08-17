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दिल्ली के बुराड़ी में सूटकेस में मिली युवती की लाश, हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने की आशंका, एक हिरासत में

दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक सूटकेस के अंदर युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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दिल्ली के बुराड़ी में एक युवती का शव मिला है (Photo: Representational)
दिल्ली के बुराड़ी में एक युवती का शव मिला है (Photo: Representational)

दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक सूटकेस के अंदर युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई. मामला बुराड़ी के अजीत विहार इलाके का है. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवती का शव बरामद किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती जांच में आशंका है कि युवती की हत्या करने के बाद उसके शव को सूटकेस में बंद किया गया और फिर अजीत विहार इलाके में लाकर ठिकाने लगा दिया गया. इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है.

बिहार दिल्ली आई थी युवती!

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सूत्रों के मुताबिक, आशंका है कि युवती की हत्या रविवार को की गई थी. इसके बाद शव को सूटकेस में भरकर अजीत विहार में डंप कर दिया गया. बताया जा रहा है कि युवती को कुछ दिन पहले बिहार से दिल्ली लाया गया था. हालांकि, पुलिस अभी पूरे घटनाक्रम और युवती की पहचान से जुड़ी जानकारी की जांच कर रही है.

हत्या की वजह तलाश रही पुलिस

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवती की हत्या क्यों और किन परिस्थितियों में की गई. इसके साथ ही पुलिस हिरासत में लिए गए शख्स की भूमिका की भी जांच कर रही है.

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युवती के साथ हत्या से पहले यौन हिंसा हुई थी या नहीं, इस बारे में अभी कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है. पुलिस को पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है. रिपोर्ट आने के बाद ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती जांच में हॉरर किलिंग के एंगल से भी मामले की जांच की जा रही है. हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पूछताछ और अन्य सबूतों के आधार पर हत्या की वजह और घटनाक्रम स्पष्ट हो सकेगा.
 

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