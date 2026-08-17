वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप! 84 घाट जलमग्न, पांचवीं बार बदली दशाश्वमेध घाट की आरती की जगह

वाराणसी में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है. सभी 84 गंगा घाट और सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी है. जिसकी वजह से गंगा घाट पर अब कोई जगह बची नहीं रह गई है. सोमवार की शाम पांचवी बार विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध गंगा घाट की आरती का स्थान परिवर्तित करते हुए आरती छत पर संपन्न हुई.

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गंगा आरती कराने वाली संस्था गंगा सेवा निधि की छत पर हुई. आरती की दिव्यता और भव्यता में कमी जरूर देखने को मिली, लेकिन परंपराओं का निर्वहन करने के लिए अनवरत रोज की तरह गंगा आरती 7 अर्चकों से संपन्न हुई.

वाराणसी में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से साढ़े चार मीटर तो खतरे के निशान से महज साढ़े पांच मीटर ही नीचे रह गया है. गंगा में बढ़ाव दो सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जारी है.

गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी मां गंगा का जलस्तर बढ़ गया है. जलस्तर काफी ऊपर आ गया है. देखें VIDEO:-

सुरक्षा को देखते हुए घाट पर स्थान कम होने के साथ ही काफी सीमित हो गया. जगह छोटी पड़ रही थी, लेकिन भीड़ काफी हो रही थी. इसलिए मां गंगा की आरती गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर कराने का निर्णय लिया गया है. गंगा का जलस्तर घटने ही वापस आरती अपने स्थान पर शुरू कराई जाएगी.

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