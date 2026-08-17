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Aaj ka Rashifal 17 अगस्त 2026: कर्क राशि वालोंं को कहीं से शुभ समाचार मिलेगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Rashifal 17 अगस्त 2026, Horoscope Today: कर्क राशि वालों की नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी. पूरे उत्साह से काम करेंगे. कहीं से शुभ समाचार मिलेगा. क्रोध से बचना होगा. जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी. व्यापार से संबंधित लाभ का योग है.

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मेष
धैर्य से काम करने का दिन है. मन की चिंता दूर होगी. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. घर परिवार से सहयोग प्राप्त होगा. कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- गुस्सा ना करें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय- शिवजी को जल और बेलपत्र अर्पित करें

वृष
अचानक खर्चों में बढ़ोतरी होगी. सेहत पर ध्यान देना होगा. मित्रों से मतभदे हो सकता है. सीनियर अधिकारियों से सहयोग मिलेगा. जल्दबाजी में कोई काम करने से बचें. व्यापार में उधार लेकर पैसा ना लगाएं.

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जरूरी टिप- यात्रा से बचें
शुभ रंग- गुलाबी
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

मिथुन
धन का लाभ होगा. करियर में आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे.. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. कोर्ट केस में सफलता मिलेगी. शत्रुओं से सावधान रहें. व्यापार से संबंधित काम बनेंगे.

जरूरी टिप-इगो से बचचें
शुभ रंग- भूरा
उपाय- शिवजी को जल और दूध अर्पित करें

कर्क
नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी. पूरे उत्साह से काम करेंगे. कहीं से शुभ समाचार मिलेगा. क्रोध से बचना होगा. जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी. व्यापार से संबंधित लाभ का योग है.

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जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- गंगाजल से शिवजी का अभिषेक करें

सिंह
भाग्य का साथ मिलेगा. कोर्ट केस में सफलता मिलेगी. कहीं से शुभ समाचार मिलेगा. उधार लेनदेन से बचना होगा. संतान से खुशी मिलेगी. व्यापार में जल्दबाजी में फैसला ना करें.

जरूरी टिप- धैर्य से काम करें
शुभ रंग- लाल
उपाय- किसी गरीब को आटे का दान करें

कन्या
विदेश से संबंधित काम बनेंगे. समस्याओं से छुटकारा मिलेगा. अपने काम पर ध्यान देना होगा. संतान से सुख मिलेगा. रिश्ते मजबूत होंगे. व्यापार में फायदे का योग है.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग- बादामी
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

तुला
धन की स्थिति में सुधार होगा. परिवार को और वक्त देना होगा. जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें. लोगों से विवाद हो सकता है सावधान रहें. छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी. व्यापार से संबंधित काम बनेंगे.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय- किसी गरीब को फल का दान करें

वृश्चिक
किसी से मतभेद हो सकता है. उधार लेन देन से बचना होगा. सेहत के मामले में सावधान रहें. रुके हुए काम बनेंगे. पैसों से जुड़ा फैसला सोच समझ कर करें. व्यापार में हानि हो सकती है.

जरूरी टिप- गुस्से से बचें
शुभ रंग- मरून
उपाय-किसी गरीब को फल दान करें

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धनु
योजनाएं सफल होंगी. क्रोध से बचना होगा. ऑफिस में सहयोगियों से मदद मिलेगी. संतान की सेहत को लेकर चिंता रहेगी. यात्रा से लाभ होगा. व्यापार में फायदे का योग है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें
शुभ रंग- सुनहरा
उपाय-शिवजी की पूजा करें

मकर
परिवार से संबंधित काम बनेंगे. भाग्य का साथ मिलेगा. धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे. रिश्तेदारों से मुलाकात होगी. सेहत पर ध्यान देना होगा. व्यापार में जल्दबाजी में फैसले ना करें.

जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें
शुभ रंग- हल्का नीला
उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

कुंभ
तेजी से काम करने का दिन है. सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा. परिवार के सहयोग से काम बनेंगे. नकारात्मक सोच से बचना होगा. अपना खान-पान ना बिगड़ने दें. व्यापार में धन लाभ होगा.

जरूरी टिप- अनजान लोगों पर भरोसा ना करें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

मीन
मन की चिंता दूर होगी. रुके हुए काम बनेंगे. प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा. अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाना होगा. स्वभाव में अहंकार का भाव ना बढ़ने दें. व्यापार में सावधानी रखें हानि हो सकती है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें
शुभ रंग- औरेंज
उपाय- शिवजी की पूजा करें

आज का उपाय
काल सर्प दोष की शांति के लिए नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें. चंदी के नाग-नागिन का जोड़ा शिवजी को अर्पित करें. ऊं नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी गरीब को भोजन सामग्री का दान करें. भगवान शिव से प्रार्थना करें.

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