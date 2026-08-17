15 साल बाद आएगा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल, जोया अख्तर ने किया ऐलान, मगर रखी एक शर्त

साल 2011 में आई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एक ऐसी फिल्म है, जो आज भी लोगों को जिंदगी जीने का एहसास दिलाती है. इसमें ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर और अभय देओल की तिगड़ी थी, जिसे फैंस ने बहुत पसंद किया. इतने साल बीत गए लेकिन लोगों की यादों से इस फिल्म को निकाल पाना मुश्किल हो गया.

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आ रही जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2?

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को लेकर फैंस की एक ही डिमांड रहती है कि आखिर उन्हें कब इसका सीक्वल देखने मिलेगा. इतनी आइकॉनिक फिल्म बनाने के बाद जोया अख्तर से भी ये सवाल हर बार पूछा जाता है. अब इतने समय बाद लगता है कि जोया ने फैंस की पुकार सुन ली है और अपनी फिल्म के सीक्वल की घोषणा की कर डाली है.

हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बातचीत के दौरान जोया ने बताया कि फिल्म के सीक्वल पर काम शुरू हो चुका है और राइटर-फिल्ममेकर रीमा कागती भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं. जोया ने कहा, 'हम इस पर काम कर रहे हैं.' हालांकि, डायरेक्टर ने ये भी साफ किया कि फिल्म को लेकर अभी कुछ भी पक्का नहीं है.

जोया चाहती हैं कि 15 साल बाद इन सभी किरदारों को वापस लाने से पहले कहानी बिल्कुल सही हो. उन्होंने कहा है कि उन्हें अभी नहीं पता कि फिल्म बन पाएगी या नहीं, या वो ऐसी कहानी तैयार कर पाएंगी या नहीं जो आज के समय में इन किरदारों को दोबारा दिखाने के लिए सही लगे. लेकिन अगर ऐसा हुआ, तो ये काफी अच्छा होगा.

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जोया की आइकॉनिक फिल्म

15 साल पहले आई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चली थी. उस दौर के हिसाब से उसने वर्ल्डवाइड 153 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म में ऋतिक, फरहान और अभय के अलावा कटरीना कैफ और कल्कि कोचलिन भी थीं. इसे जोया और रीमा दोनों ने लिखा था, और फरहान अख्तर ने अपने प्रोडक्शन में इसे प्रोड्यूस किया था.

अब अगर फिल्म का सीक्वल आता है, तो ये फैंस के लिए एक बार फिर नॉस्टैल्जिया जीने जैसा हो जाएगा. हाल ही में आई आवारापन 2 भी उसी दम पर सक्सेसफुल बनी है. देखना है कि क्या जोया अख्तर भी इसी फॉर्मुला पर चलेंगी या नहीं.

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