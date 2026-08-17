रांची: देवेंद्र महतो ने किया अनशन खत्म करने का ऐलान, बोले- सुधार के लिए संघर्ष जारी

झारखंड सरकार ने TDPL से जुड़ी JPSC CGL सहित सभी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मामले के सभी पहलुओं को देखते हुए TDPL से जुड़ी हर चीज को रद्द करने का निर्णय लिया गया है. इसमें आयोजित परीक्षाएं, जारी किए गए नतीजे, चयनित और परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के साथ-साथ TDPL की ओर से की गई अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं.

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इस फैसले के बाद आजतक से बातचीत में अनशन कर रहे देवेंद्र मेहतो ने सरकार से ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग की, जिसमें पेपर लीक, धांधली और पैरवी के आधार पर नौकरी मिलने की कोई गुंजाइश न हो. उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी कई परीक्षाएं रद्द होते और मामलों की जांच होते देखी हैं.

देवेंद्र मेहतो ने कहा कि उन्हें सिर्फ पेपर रद्द करने या जांच से संतोष नहीं है, बल्कि सरकार से इस बात की गारंटी चाहिए कि आगे पेपर लीक न हो. उन्होंने मांग की कि भर्ती प्रक्रिया के लिए ऐसा मजबूत सिस्टम बनाया जाए, जिससे परीक्षाओं में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की धांधली न हो.

जताया आभार

नेता देवेंद्र नाथ महतो ने झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया. उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों के मुद्दों को गंभीरता से लिया और उनकी मांगों को पूरा किया. महतो ने कहा कि मामले की जांच सावधानी से की जा रही है और इसमें शामिल भ्रष्ट लोगों को पकड़ा जा रहा है. जांच एजेंसियां इन गिरोहों के असली सरगनाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं.

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JSSC-CGL परीक्षा और TDPL की ओर से कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि छात्र जांच में सहयोग करेंगे और भ्रष्ट व्यवस्था को जड़ से खत्म करने की कोशिश का समर्थन जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि जब उनकी समस्याओं का समाधान और मांगें पूरी हो जाएंगी, तो आगे विरोध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

आधिकारिक नोटिस का इंतजार

महतो ने कहा कि फिलहाल वे आधिकारिक नोटिस का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार CBI या CID जांच के आदेश होते और बाद में रद्द होते देखे हैं. इसलिए उन्हें ऐसा सिस्टम चाहिए, जिसकी सरकार गारंटी दे सके कि भविष्य में पेपर लीक और धांधली दोबारा नहीं होगी. उन्होंने कहा कि छात्र सरकार के इस प्रयास में सहयोग करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार भी आगे इसी तरह उनका समर्थन करती रहेगी.

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