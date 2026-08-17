Crispy Potato Snack Recipe: उबले आलू और चावल के आटे से बनाएं बाजार जैसा कुरकुरा नाश्ता, रेसिपी है आसान
Crispy Potato Snack Recipe: अगर आप शाम की चाय के साथ कुछ नया और टेस्टी खाना चाहते हैं तो उबले आलू और चावल के आटे से बनने वाला यह क्रिस्पी स्नैक आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है. आज हम आपको इसे घर पर बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.
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शाम की चाय के साथ बनाएं आलू और चावल के आटे का यह क्रिस्पी नाश्ता (Photo-ITG)
Crispy Potato Snack Recipe: शाम की चाय के साथ अगर आप कुछ कुरकुरा और टेस्टी खाना चाहते हैं तो उबले आलू और चावल के आटे से क्रिस्पी स्नैक तैयार कर सकते हैं. इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और घर में मौजूद कुछ चीजों से यह झटपट तैयार हो जाता है. बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम, यह स्नैक बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा. आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी और यह बनता कैसे है.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
2 उबले हुए आलू
जरूरत के अनुसार चावल का आटा
2 बारीक कटी हरी मिर्च
1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक
1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स
स्वादानुसार नमक
बारीक कटा हरा धनिया
सफेद तिल
तलने के लिए तेल
टमाटर सॉस या हरी चटनी (सर्व करने के लिए)
बनाने का तरीका