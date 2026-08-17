Crispy Potato Snack Recipe: उबले आलू और चावल के आटे से बनाएं बाजार जैसा कुरकुरा नाश्ता, रेसिपी है आसान

Crispy Potato Snack Recipe: शाम की चाय के साथ अगर आप कुछ कुरकुरा और टेस्टी खाना चाहते हैं तो उबले आलू और चावल के आटे से क्रिस्पी स्नैक तैयार कर सकते हैं. इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और घर में मौजूद कुछ चीजों से यह झटपट तैयार हो जाता है. बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम, यह स्नैक बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा. आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी और यह बनता कैसे है.

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इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

2 उबले हुए आलू

जरूरत के अनुसार चावल का आटा

2 बारीक कटी हरी मिर्च

1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक

1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स

स्वादानुसार नमक

बारीक कटा हरा धनिया

सफेद तिल

तलने के लिए तेल

टमाटर सॉस या हरी चटनी (सर्व करने के लिए)

बनाने का तरीका

उबले आलू और चावल के आटे से क्रिस्पी स्नैक बनाएं कैसे?

सबसे पहले उबले हुए आलू को अच्छी तरह मैश कर लें. ध्यान रखें कि उसमें कोई बड़ा टुकड़ा न रह जाए. अब इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक, चिली फ्लेक्स, नमक और बारीक कटा हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद मिश्रण में जरूरत के अनुसार चावल का आटा डालें और अच्छी तरह मिलाकर मुलायम डो तैयार करें. आलू में नमी होने के कारण अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चकले या चॉपिंग बोर्ड पर थोड़ा तेल लगाएं. अब डो की एक बड़ी लोई लेकर उसे हल्का मोटा बेल लें. बेले हुए मिश्रण के ऊपर सफेद तिल छिड़कें और बेलन को हल्के हाथ से एक बार फिर चला दें, ताकि तिल अच्छी तरह चिपक जाएं. अब कुकी कटर, गिलास या छोटी कटोरी की मदद से अपनी पसंद के आकार में स्नैक्स काट लें. एक कड़ाही में तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर गैस को मध्यम आंच पर रखें और तैयार स्नैक्स को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें. तैयार क्रिस्पी स्नैक को टमाटर सॉस, हरी चटनी या गरमा-गरम मसाला चाय के साथ सर्व करें.

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