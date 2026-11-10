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'छोटे भाई की दुल्हन बन गई होने वाली बीवी', 3 फीट के एक्टर ने झेला दर्द, शादी पर गांव में मचा था हंगामा

3 फीट के एक्टर केके गोस्वामी ने अपनी दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है. वो 'शक्तिमान' और 'भाभी जी घर पर हैं' जैसे शोज में नजर आ चुके हैं. उन्होंने यह साबित किया है कि सफलता के लिए टैलेंट मायने रखता है... कद नहीं.

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एक्टर के के गोस्वामी का छलका दर्द (Photo: Instagram/@k_k_goswami_actor)
एक्टर के के गोस्वामी का छलका दर्द (Photo: Instagram/@k_k_goswami_actor)

कहते हैं कि अगर टैलेंट और हौसला बड़ा हो, तो छोटी हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता. एक्टर केके गोस्वामी ने इस बात को सच करके दिखाया है. अपनी कम हाइट के बावजूद उन्होंने टीवी और फिल्मों में अपनी बड़ी पहचान बनाई. उन्होंने 'गुटुर गू', 'विकराल और गबराल' और 'भाभी जी घर पर हैं' जैसे पॉपुलर शोज में काम करके लोगों का खूब मनोरंजन किया है. 

होने वाली पत्नी से भाई की हो गई थी शादी

लेकिन छोटा कद होने की वजह से उन्हें पर्सनल लाइफ में दर्द भी झेलने पड़े. उनकी शादी में भी काफी रुकावटे आईं. अब सिद्धार्थ कन्नन संग बातचीत में केके गोस्वामी ने अपनी शादी को लेकर कुछ किस्से सुनाए.

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एक्टर बोले- पिता जी ने गांव में मेरी शादी की बात की थी. मैंने भी उस वक्त हां कर दिया था. जब शादी में दो-तीन महीने का टाइम बचा था, तो फिर मुझे एक फिल्म का ऑफर आ गया था. मैंने सोचा शादी तो बाद में भी कर सकता हूं, लेकिन फिल्म दोबारा नहीं मिलेगी.

'जब मैंने मना किया तो इस बात पर लड़की वाले नाराज हो गए थे. उन्होंने खूब झगड़ा किया था. उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर ली हैं. अब लोगों को क्या जवाब देंगे.'

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'एक्टर ने बताया कि उसी वक्त वहां उनका छोटा भाई आ गया. उनके भाई को देखकर लड़की के पिता ने कहा इस लड़के से हमारी बेटी की शादी करा दो. तो फिर जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी बाद वो मेरे भाई की दुल्हन बन गई. '

केके गोस्वामी ने कहा कि फिर बाद में उनका शादी करने का मूड हो गया था, लेकिन वो गांव की लड़की से ही शादी करना चाहते थे, जो घर-परिवार संभाले. एक्टर ने बताया कि गांव में उनकी बहन ने एक लड़की से उनकी शादी फिक्स कर दी थी. लेकिन शादी से पहले उनके ससुरालवालों को उनकी छोटी हाइट के बारे में पता नहीं था.

झूठ बोलकर शादी के लिए बुलाया

केके गोस्वामी ने बताया कि उनके भाई ने उन्हें फोन करके गांव बुलाया. उनसे कहा कि मां की तबीयत खराब है. जब वो घर पहुंचे, तो वहां गाना-बजाना चल रहा था, जब उन्होंने अपने भाई से पूछा कि घर में क्या हो रहा है, तब उनके छोटे भाई ने बताया कि उन्हीं की शादी हो रही है. 

एक्टर बोले- लेकिन फिर मैं सोचने लगा था कि अगर मैं शादी करने गया और लड़की ने मुझे देखकर रिजेक्ट कर दिया तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी. मैंने पिता और भाई को बोला कि हम लोग बारात लेकर नहीं जाएंगे, लड़की वालों को कहिए वो मंदिर में लड़की को लेकर आ जाएं. मैंने सोच लिया था कि अगर लड़की ने मुझे देखकर शादी के लिए मना कर दिया, तो वहीं से ट्रेन पकड़कर मुंबई चला जाऊंगा. 

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पुलिस ने रोक दी थी शादी

'फिर हम लोग शादी के लिए मंदिर गए. शादी का सुनकर लोग वहां उमड़ पड़े कि छोटी हाइट वाले लड़के की शादी हो रही है. वहां पुलिस आ गई. पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है लड़का इतना छोटा है और लड़की इतनी बड़ी है. तमाशा बन गया था. पुलिस ने शादी रोक दी थी.' 

'पुलिस ने फिर पुजारी और वकील को बुलाया. पेपर बनवाए, मेरी पत्नी से पूछा कि क्या उनकी मर्जी से शादी हो रही है, मेरी पत्नी के हामी भरने के बाद हमारी शादी हुई.' 

बता दें कि केके गोस्वामी की हाइट लगभग 3 फीट 9 इंच है. उन्होंने बताया कि कम हाइट की वजह से उन्हें कई बार रिजेक्शन भी झेलने पड़े. उन्हें कॉलेज में भी बुली किया जाता था. लेकिन उनकी पत्नी उनकी डबल हाइट की हैं.

वर्क फ्रंट की बात करें तो केके गोस्वामी शक्तिमान, शाका लाका बूम बूम, गुटर गू, सीआई़डी, विकराल और गबराल जैसे शोज में काम कर चुके हैं. 

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