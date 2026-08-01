Biraiee Roti Recipe: रोज वही रोटी-पराठा खाकर हो गए हैं बोर? चने की दाल से बनाएं टेस्टी बिरई रोटी, रेसिपी है आसान
Biraiee Roti Recipe: बिरई रोटी एक पारंपरिक भारतीय रोटी है जो चने की दाल और मसालों से भरी होती है. यह रोटी स्वाद में टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होती है. आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.
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दही, अचार या सब्जी... हर चीज के साथ स्वाद बढ़ाएगी चने की दाल वाली बिरई रोटी (Photo-ITG)
Biraiee Roti Recipe: रोटी भारतीय खाने का अहम हिस्सा है लेकिन आप रोज-रोज सादी रोटी या पराठा खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो बिरई रोटी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. चने की दाल और मसालों की स्टफिंग से बनने वाली यह पारंपरिक रोटी खाने में बेहद टेस्टी होती है. इसे आप दही, अचार या अपनी पसंद की किसी भी सब्जी के साथ परोस सकते हैं. आइए जानते हैं चने दाल की हेल्दी और टेस्टी बिरई रोटी कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
आटा तैयार करने के लिए
2 कप गेहूं का आटा
1 कप पानी (जरूरत के अनुसार)
बेलने के लिए सूखा आटा