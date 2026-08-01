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Biraiee Roti Recipe: रोज वही रोटी-पराठा खाकर हो गए हैं बोर? चने की दाल से बनाएं टेस्टी बिरई रोटी, रेसिपी है आसान

Biraiee Roti Recipe: बिरई रोटी एक पारंपरिक भारतीय रोटी है जो चने की दाल और मसालों से भरी होती है. यह रोटी स्वाद में टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होती है. आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

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दही, अचार या सब्जी... हर चीज के साथ स्वाद बढ़ाएगी चने की दाल वाली बिरई रोटी (Photo-ITG)
दही, अचार या सब्जी... हर चीज के साथ स्वाद बढ़ाएगी चने की दाल वाली बिरई रोटी (Photo-ITG)

Biraiee Roti Recipe: रोटी भारतीय खाने का अहम हिस्सा है लेकिन आप रोज-रोज सादी रोटी या पराठा खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो बिरई रोटी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. चने की दाल और मसालों की स्टफिंग से बनने वाली यह पारंपरिक रोटी खाने में बेहद टेस्टी होती है. इसे आप दही, अचार या अपनी पसंद की किसी भी सब्जी के साथ परोस सकते हैं. आइए जानते हैं चने दाल की हेल्दी और टेस्टी बिरई रोटी कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

आटा तैयार करने के लिए
2 कप गेहूं का आटा
1 कप पानी (जरूरत के अनुसार)
बेलने के लिए सूखा आटा

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स्टफिंग के लिए
1 कप चना दाल
1 छोटा चम्मच हल्दी
स्वादानुसार नमक
4 लौंग
4 साबुत काली मिर्च
1 छोटा चम्मच जीरा

बिरई रोटी कैसे बनाते हैं?

  • बिरई रोटी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे में पानी डालकर सॉफ्ट आटा गूंथ लें और इसे 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दें.
  • अब चना दाल को हल्दी, नमक, लौंग, काली मिर्च और जीरे के साथ इतना उबालें कि दाल पक जाए और पानी पूरी तरह सूख जाए. ध्यान रखें कि इसमें कोई पानी न रहे.
  • दाल ठंडी होने के बाद इसे दरदरा पीस लें.
  • अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. एक लोई को हल्का बेलकर उसके बीच में दाल की स्टफिंग रखें और किनारों को अच्छी तरह बंद कर दें.
  • इसके बाद सूखा आटा लगाकर भरी हुई लोई को धीरे-धीरे पतला बेल लें.
  • अब गर्म तवे पर रोटी को दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लें. चाहें तो हल्का घी लगाकर भी सेंक सकते हैं.
  • गरमा-गरम बिरई रोटी को दही, अचार, चटनी या अपनी पसंद की सब्जी के साथ परोसें.

बिरई रोटी बनाते समय रखें इन बातों का ध्यान

  • चना दाल को जरूरत से ज्यादा न उबालें, वरना स्टफिंग गीली हो जाएगी.
  • दाल का पानी पूरी तरह सूख जाने दें, तभी रोटी आसानी से बेलेगी.
  • स्टफिंग को ठंडा करके ही भरें.
  • रोटी को धीरे-धीरे बेलें, ताकि स्टफिंग बाहर न निकले.
  • मध्यम आंच पर रोटी सेंकें, इससे यह अच्छी तरह पकती है और स्वाद भी बेहतर आता है.
---- समाप्त ----
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