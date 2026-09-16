बप्पा की भक्ति में डूबा खान परिवार, सलमान ने उल्टी घुमाई आरती की थाली, बहन अर्पिता ने टोका

देशभर में गणेश चतुर्थी की धूम है. खान परिवार में हमेशा से गणपति बप्पा का धूमधाम से स्वागत होता है. इस बार सोहेल खान के घर बप्पा का आगमन हुआ. पूरे परिवार ने भक्ति भाव और जोश के साथ बप्पा की सेवा की. सोहेल खान के घर सितारों का जमावड़ा लगा. टीवी और फिल्मी सितारों ने गणेश भगवान के आगे माथा टेका.

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सलमान ने की बप्पा की आरती

बीती रात खान परिवार ने बप्पा को विदाई दी. गणपति विसर्जन की फोटोज और वीडियोज इंटरनेट पर छाए हुए हैं. सलमान खान, अर्पिता, अलवीरा समेत पूरे खान परिवार ने नाच-गाने के साथ बप्पा को विदाई दी. इंटरनेट पर कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें अर्पिता खान और घर के बच्चे ढोल पर नाचते गाते दिख रहे हैं. सबने बप्पा को अगले साल आने को कहा. मलाइका के बेटे अरहान खान को झूमते हुए देखा गया. एक वीडियो सामने आया है जिसमें सलमान खान ने विसर्जन से पहले बप्पा की आरती की. लेकिन यहां पर उनसे थोड़ी गड़बड़ हो गई.

दरअसल, भाईजान बप्पा की आरती करते हुए थाली गलत दिशा में घुमा रहे थे. एक्टर को गलत तरीके से आरती करते देख उनकी बहन अर्पिता से रहा नहीं गया. कुछ सेकंड के लिए वो चुप रहीं. लेकिन फिर उन्होंने कैमरों की परवाह किए बिना दबंग खान को टोका. अर्पिता ने सलमान को बताया कि वो उल्टी आरती घुमा रहे हैं. तब जाकर सलमान ने तुरंत अपनी गलती को सुधारा. उन्होंने हंसते हुए बप्पा की सही ढंग से आरती की. सलमान ने आरती करने के बाद थाली किसी और शख्स को पकड़ाई. एक्टर उसे भी सही तरीके से आरती करने का इशारा करते दिखे. भाई का ये अंदाज देखकर अर्पिता मुस्कुराने लगीं.

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यूजर्स के रिएक्शन

सलमान का ये वीडियो देखकर यूजर्स ने जमकर कमेंट किए हैं. शख्स ने लिखा- गलती चाहे आरती की दिशा में हो. भाईजान की नीयत हमेशा दिल से होती है. किसी ने लिखा- आपकी नीयत सही हो, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है. फैंस ने गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए हैं.

लेकिन सबसे मजेदार बात ये रही कि सलमान की करीबी दोस्त यूलिया वंतूर ने भी एक्टर जैसी गलती दोहराई. बप्पा की आरती करते वक्त यूलिया ने भी उल्टी थाली घुमाई. तब फिर अर्पिता ने आरती के बीच में टोका और यूलिया को उनकी गलती बताई. खान परिवार के गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं.



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