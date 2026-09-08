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Moringa Paratha Recipe: मोरिंगा की पत्तियों से बनाएं चटपटा अचारी पराठा, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

Moringa Paratha Recipe: मोरिंगा की पत्तियों से अगर आप कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो अचारी मोरिंगा पराठा ट्राई कर सकते हैं. यह पराठा सुबह के नाश्ते के लिए बढ़िया ऑप्शन है. इसे आप दही, अचार या अपनी पसंद की किसी सब्जी के साथ परोस सकते हैं.

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अचारी मोरिंगा पराठा रेसिपी (Photo-ITG)
अचारी मोरिंगा पराठा रेसिपी (Photo-ITG)

Moringa Paratha Recipe: मोरिंगा की पत्तियां यानी सहजन के पत्ते सेहत के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं. इनमें कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं. मोरिंगा की पत्तियों को आप अपनी डाइट में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं. आज हम आपको अचारी मोरिंगा पराठा बनाने का तरीका बताएंगे, जिसे आप नाश्ते में आसानी से तैयार कर सकते हैं.

मोरिंगा की पत्तियों, आटे और अचार से तैयार यह पराठा स्वाद में चटपटा और खुशबूदार होता है. अचार का स्वाद इसे नॉर्मल पराठों से थोड़ा अलग बनाता है. इसे आप नाश्ते, लंच या डिनर में दही, रायते, दाल, सब्जी या अचार के साथ परोस सकते हैं. आइए जानते हैं अचारी मोरिंगा पराठा कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

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2 कप गेहूं का आटा या मल्टीग्रेन आटा
2 कप मोरिंगा की पत्तियां, धोकर बारीक कटी हुई
3 बड़े चम्मच अदरक का अचार या अपनी पसंद का कोई भी अचार
1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर
½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
¼ छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
1½ छोटा चम्मच अलसी पाउडर (ऑप्शनल)
नमक स्वादानुसार
पराठे सेंकने के लिए तेल
जरूरत के अनुसार गुनगुना पानी

अचारी मोरिंगा पराठा बनाएं कैसे?

  1. अचारी मोरिंगा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में आटा लें. इसमें बारीक कटी हुई मोरिंगा की पत्तियां और अचार डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद जीरा पाउडर, हल्दी, काली मिर्च, अलसी पाउडर और नमक डालें.
  2. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. आटे को लगभग 5 मिनट तक अच्छी तरह गूंथें, फिर इसे ढककर कम से कम 30 मिनट के लिए रख दें.
  3. अब आटे को एक बार फिर से गूंथें और नींबू के आकार की लोइयां बना लें. एक लोई लें और उस पर थोड़ा सूखा आटा लगाकर बेल लें. इसे अपनी पसंद के अनुसार रोटी या पराठे का आकार दें.
  4. अब तवा गर्म करें और उस पर बेला हुआ पराठा डालें. दोनों तरफ से इसे मीडियम गैस पर सेंकें. पराठे पर थोड़ा-सा तेल लगाएं और हल्के हाथ से दबाते हुए दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं.
  5. जब पराठा अच्छी तरह सिक जाए और उस पर हल्के भूरे निशान दिखने लगें तो इसे तवे से उतार लें. इसी तरह बाकी पराठे भी तैयार कर लें.
  6. गरमा-गरम अचारी मोरिंगा पराठे को दही, रायता, दाल, सब्जी या अचार के साथ परोसें. अचार की वजह से इसमें हल्का चटपटा स्वाद आता है जो इसे बाकी पराठों से थोड़ा अलग बनाता है.
---- समाप्त ----
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