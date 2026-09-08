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सांप का शख्स ने किया ऐसा हाल... लोग बोले- आज के बाद बिल से नहीं निकलेगा

इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स हाथ में सांप लिए उसका ऐसा हाल करता दिखाई दे रहा है कि आप भी इसे बिना देखे नहीं रह पाएंगे.

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शख्स ने सांप का किया ऐसा हाल, वायरल हो रहा वीडियो (Photo - X/@Dr_sandeep01)
शख्स ने सांप का किया ऐसा हाल, वायरल हो रहा वीडियो (Photo - X/@Dr_sandeep01)

इंटरनेट पर कभी-कभी ऐसे भी वीडियो वायरल हो जाते हैं, जिनसे चाहकर भी आप नजरें नहीं हटा सकते. ऐसा ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स ने सांप को मारे बिना उसका ऐसा हाल किया कि लोग बोले अब वह दोबारा कभी बिल से बाहर नहीं निकलेगा. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स हरे रंग के एक सांप को हाथ में लेकर उसे इस तरह गोल- मोल तरीके से लपेटकर उसे पूरी तरह से उलझा देता है. फिर उसे जमीन पर फएंक देता है. सांप जिंदा रहने के बावजूद अपनी चगह से आगे नहीं बढ़ पाता है. 

बड़ी बात यह है कि शख्स बिना डरे सांप को हाथ में लेकर ऐसे खेल रहा था. जैसे उसे इसका कोई डर ही न हो. अब इस वीडियो पर लोग ऐसे- ऐसे रिएक्शंस दे रहे हैं. जिसे पढ़कर आपकी हंसी छूट जाएगी. वैसे कुछ लोगों ने शख्स की इस हरकत के लिए उसकी निंदा भी की है. क्योंकि, किसी भी जीव के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए. 

एक्स पर @Dr_sandeep01 नाम के हैंडल से यह वीडियो शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा है - सांप सोच रहा होगा, भाई मुझे छोड़ दे, मैं दोबारा इस रास्ते नहीं आऊंगा. इस पर लोगों ने खूब मजे लिए हैं. वीडियो में शख्स सांप को गोल- मोल मोड़कर उसमें गांठ लगाता दिखाई दे रहा. वहीं सांप की हालत ऐसी हो गई है कि वह बेबस नजर आ रहा है.

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यह भी पढ़ें: नई-नई दीवार पर आखिर कोल्डड्रिंक क्यों डालते हैं? जानें क्या होता है फायदा
 
अंत में शख्स उसी हालत में सांप को नीचे जमीन पर फेंक देता है. इसके बाद सांप जिंदा रहते हुए भी रेंग तक नहीं पाता है. सांप की इस बेबसी पर लोगों ने काफी फनी कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा है - आज के बाद यह सांप जहर निकालना छोड़ देगा. सीधा शहद निकालेगा. दूसरे यूजर ने लिखा - अब ये कभी दोबारा बिल से बाहर नहीं निकलेगा. इस पर वीडियो शेयर करने वाले शख्स ने लिखा है - मन में तो उसके यही विचार आ रहा होगा, भाई कि एक मौका मिल जाए उसके बाद तो फिर बिल में ही घुस जाऊंगा.

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