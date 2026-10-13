Travel Special Tiffin Recipes: हर बार पराठा-पूड़ी और आलू की सब्जी ना बनाएं, सफर के लिए पैक करें ये 7 खास चीजें, घंटों नहीं होंगी खराब

Travel Special Tiffin Recipes: ट्रेन का लंबा सफर हो, रोड ट्रिप हो या फिर बस से कई घंटे की यात्रा... सफर शुरू होने से पहले सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि रास्ते में खाने के लिए क्या पैक किया जाए. घर का खाना साथ ले जाना हो तो ज्यादातर घरों में पराठा, पूड़ी और सूखी आलू की सब्जी बन जाती है. लेकिन हर सफर में वही खाना ले जाना जरूरी नहीं है. खासकर तब, जब आपको ऐसा खाना चाहिए जो जल्दी तैयार हो, खाने में झंझट न हो और कई घंटों तक खराब होने का डर कम रहे.

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ऐसे में ऐसी चीजें ज्यादा काम आती हैं जिनमें पानी या ग्रेवी कम हो, जिन्हें बिना गर्म किए भी खाया जा सके और जिन्हें एयरटाइट डिब्बे में आसानी से रखा जा सके. आज हम आपको ऐसी 7 चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें बनाना बहुत आसान है और वो बहुत जल्दी बनती हैं. इसके साथ ही ये चीजें लंबे समय तक खराब भी नहीं होती हैं.

1. मेथी थेपला: अगर आप पराठे से कुछ अलग ले जाना चाहते हैं तो मेथी थेपला अच्छा ऑप्शन है. इसे आटा, मेथी, बेसन और मसालों से तैयार किया जा सकता है. ये सफर में आसानी से पैक हो जाता है और अचार के साथ भी खाया जा सकता है. थेपला लंबे समय तक नरम रहने के लिए भी जाना जाता है.

कैसे बनाएं: आटे में बारीक कटी मेथी, बेसन, दही, हल्दी, मिर्च, अजवाइन और थोड़ा तेल डालकर नरम आटा गूंथें. छोटी रोटियां बेलकर तवे पर तेल लगाकर सेंक लें. पूरी तरह ठंडा होने के बाद पैक करें.

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2. मसाला खाखरा: सफर में ऐसा खाना चाहिए जिसे निकालो और सीधे खा लो. मसाला खाखरा इसी काम के लिए बढ़िया है. ये हल्का, कुरकुरा और कम जगह घेरने वाला होता है. खाखरा को एयरटाइट पैक करने पर नमी से बचाया जा सकता है.

कैसे बनाएं: गेहूं के आटे में नमक, अजवाइन, जीरा, लाल मिर्च और थोड़ा तेल डालकर आटा गूंथें. बहुत पतला बेलें और धीमी आंच पर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंकें. आखिर में कपड़े या स्पैटुला से दबाकर कुरकुरा करें.

3. पोहा चिवड़ा: सफर के लिए चिवड़ा इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसे खाने के लिए प्लेट, चम्मच या गर्म पानी की जरूरत नहीं होती. पोहा, मूंगफली और मसालों से बना ये स्नैक हल्का भी रहता है और लंबे समय तक कुरकुरा रखा जा सकता है.

कैसे बनाएं: पतले पोहे को धीमी आंच पर कुरकुरा होने तक भूनें. अलग से मूंगफली, करी पत्ता, हरी मिर्च और थोड़े मसाले भूनकर पोहे में मिला दें. पूरी तरह ठंडा करके एयरटाइट डिब्बे में भरें.

4. इंस्टेंट चकली: अगर सफर कई घंटों का है तो नमकीन के लिए चकली बनाई जा सकती है. ये पूरी तरह ड्राय स्नैक है और सही तरीके से पकाने के बाद कई दिनों तक स्टोर की जा सकती है.

कैसे बनाएं: चावल के आटे में तिल, नमक, लाल मिर्च, जीरा और थोड़ा तेल डालकर आटा तैयार करें. चकली मेकर से आकार देकर मध्यम आंच पर कुरकुरा होने तक तलें. ठंडी होने के बाद एयरटाइट डिब्बे में रखें.

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5. नमकपारे: सफर में हर थोड़ी देर में कुछ खाने का मन करता है. ऐसे में नमकपारे आसानी से साथ ले जाए जा सकते हैं. इन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और ये बिना ज्यादा तामझाम के चलते-फिरते खाने के लिए भी बढ़िया है.

कैसे बनाएं: मैदा या आटे में नमक, अजवाइन और थोड़ा तेल डालकर सख्त आटा गूंथें. इसे बेलकर छोटे टुकड़ों में काटें और मध्यम आंच पर कुरकुरा होने तक तल लें. पूरी तरह ठंडा होने के बाद पैक करें.

6. सूखी मसाला मठरी: अगर सफर लंबा है और आप ऐसा स्नैक चाहते हैं जिसे बार-बार खोलकर थोड़ा-थोड़ा खाया जा सके, तो मसाला मठरी बना सकते हैं. इसमें नमी कम होने के कारण यह सूखे स्नैक्स की कैटेगरी में आती है.

कैसे बनाएं: मैदा में अजवाइन, नमक, काली मिर्च और मोयन के लिए तेल डालें. थोड़ा सख्त आटा गूंथकर छोटी मठरी बेलें, कांटे से छेद करें और धीमी-मध्यम आंच पर कुरकुरी होने तक तलें.

7. भुना चना-मूंगफली मिक्स: अगर सफर से पहले खाना बनाने का बिल्कुल समय नहीं है तो यह सबसे आसान ऑप्शंस में से एक है. भुना चना, मूंगफली, मखाना और थोड़े सूखे मसालों को मिलाकर तुरंत ट्रैवल मिक्स तैयार किया जा सकता है. भुना चना और मूंगफली जैसे सूखे खाद्य लंबे सफर में आसानी से साथ ले जाए जा सकते हैं.

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कैसे बनाएं: भुने चने और मूंगफली को एक साथ मिलाएं. चाहें तो हल्का भुना मखाना, काली मिर्च, चाट मसाला और थोड़ा नमक डालें. बस तैयार है आपका इंस्टेंट ट्रैवल स्नैक.

सफर के खाने में इन चीजों से बचें

सफर के लिए खाना बनाते समय सिर्फ स्वाद नहीं, उसकी नमी और पैकिंग भी देखना जरूरी है. ग्रेवी वाली सब्जी, ज्यादा पानी वाली चटनी, क्रीम या दूध से बनी चीजें और ऐसी डिश जिनमें नमी ज्यादा हो, उन्हें लंबे समय तक रूम टेंपरेचर पर रखने से बचना बेहतर है. ट्रैवल-फूड गाइड में भी सूखी और कम खराब होने वाली चीजों को चुनना चाहिए और ग्रेवी वाली चीजों से बचने की सलाह दी गई है.

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