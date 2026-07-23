रोज-रोज एक जैसी अरहर दाल खाकर हो गए बोर? दें मास्टरशेफ पंकज भदौरिया वाले 3 ट्विस्ट, हर बार मिलेगा नया स्वाद!

दाल-चावल को भारत का सबसे बड़ा कम्फर्ट फूड कहा जाए तो गलत नहीं होगा. चाहे दिन कैसा भी हो दाल-चावल खाकर किसी को भी मजा आ सकता है. थकान भरे दिन के बाद गरमा-गरम दाल और चावल मिल जाएं तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है. यूं तो दाल बहुत तरह की होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को अरहर की दाल खाना बहुत पसंद होता है. कई बार लोग चाव से खाई जाने वाली अरहर की दाल खाकर भी बोर हो जाते हैं. अगर आपको भी रोज-रोज एक ही तरह की दाल खाकर कई बार बोरियत भी होने लगती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.

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मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने हाल ही में अरहर दाल यानी तूर दाल से बनने वाली 3 ऐसी स्वादिष्ट रेसिपीज बताई हैं, जिन्हें आप चावल के साथ मजे से खा सकते हैं. इनमें ढाबा स्टाइल दाल तड़का, कच्ची कैरी वाली खट्टी-मीठी दाल और फेवरेट सांभर शामिल है. अरहर के दाल के ये 3 वैरिएशंस लंच का स्वाद बढ़ा सकते हैं.

सबसे पहले तैयार करें दाल

अरहर दाल को तीन अलग-अलग तरह से बनाने के लिए सबसे पहले अरहर दाल को अच्छी तरह धोकर पानी के साथ प्रेशर कुकर में डाल दें. इसमें आधा चम्मच हल्दी और स्वादानुसार नमक डालकर 2 सीटी आने तक पकाएं.

मास्टरशेफ पंकज भदौरिय कहती हैं कि अगर आपको ढाबे वाली दाल का स्वाद पसंद है तो इसमें सिर्फ अरहर दाल का इस्तेमाल न करें. ढाबा स्टाइल स्वाद के लिए आधी मुट्ठी मसूर दाल और आधी मुट्ठी मूंग दाल भी मिला सकते हैं. इन दालों को धोकर पहले भिगो लें और फिर अरहर दाल के साथ पकाएं. दाल पकने के बाद इसे तीन हिस्सों में बांट लें, क्योंकि अब इससे तीन अलग-अलग स्वादिष्ट रेसिपीज तैयार होंगी.



ढाबा स्टाइल दाल तड़का:

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1. ढाबा स्टाइल दाल बनाने के लिए एक पैन में तेल गर्म करें. इसमें हींग और जीरा डालें. जीरा चटकने के बाद बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर उन्हें अच्छे से भूनें.

2. अब इसमें बारीक कटा प्याज डालकर तब तक पकाएं. आपके इसे तब तक पकाना है जब तक प्याज सुनहरा न हो जाए. इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर करीब 10 सेकंड तक भूनें.

3. अब इसमें बारीक कटे टमाटर डालें और तब तक पकाते रहें जब तकत टमाटर पूरी तरह सॉफ्ट और पल्पी न हो जाएं. जब मसाले तेल छोड़ने लगें तो इसमें उबली हुई दाल डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

4. आखिरी में बारीक कटा हरा धनिया डालें. सर्व करते समय ऊपर से देसी घी और लाल मिर्च का तड़का लगाएं. आपकी ढाबा स्टाइल दाल तड़का तैयार है.

कच्ची कैरी वाली खट्टी दाल:

1. गर्मियों में कच्चे आम यानी कैरी से बनी खट्टी दाल का स्वाद बेहद खास लगता है. इसके लिए पहले कच्ची कैरी को छीलकर स्लाइस में काट लें.

2. अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म करें. इसमें आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच जीरा और 2-3 साबुत लाल मिर्च डालें. मसालों के चटकने के बाद इसमें कटी हुई कच्ची कैरी डाल दें.

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3. इसके बाद थोड़ा सा नमक डालकर कैरी को 3-4 मिनट तक पकाएं. जब कैरी हल्की नरम और ट्रांसलूसेंट दिखने लगे तो इसमें उबली हुई दाल डाल दें.

4. दाल और कैरी को करीब 5-6 मिनट तक पकाएं, जब तक कैरी पूरी तरह गल न जाए और दाल में उसका खट्टा स्वाद अच्छी तरह न आ जाए.

अरहर दाल से बनाएं स्वादिष्ट सांभर

1. अरहर दाल का तीसरा वैरिएशन सांभर है. इसके लिए एक बड़े पैन में तेल गर्म करें. इसमें आधा चम्मच चना दाल, आधा चम्मच उड़द दाल, आधा चम्मच राई और साबुत लाल मिर्च डालें.

2. जब दालें सुनहरी हो जाएं और राई चटकने लगे तो इसमें प्याज और करी पत्ता डालें. प्याज के हल्का ट्रांसपेरेंट होने के बाद अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां डाल दें.

3. इसके बाद स्वादानुसार नमक डालकर सब्जियों को लगभग पकने तक पकाएं. इसके बाद इसमें सांभर मसाला और जरूरत के अनुसार पानी डालें.

4. इसे 5-6 मिनट तक उबलने दें, ताकि सब्जियों, दाल और सांभर मसाले का स्वाद अच्छी तरह मिल जाए. आखिर में इमली का गूदा डालें और कुछ देर पकाएं.

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