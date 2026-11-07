scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चाय के बेकार पेपर कप से बनाएं खूबसूरत झूमर, दिवाली पर बिना खर्च हो जाएगी घर की शानदार सजावट

दिवाली पर घर सजाने के लिए महंगे झूमर खरीदने की जरूरत नहीं है. चाय पीने के बाद फेंके जाने वाले खाली पेपर कप से आप खूबसूरत और रंग-बिरंगा झूमर तैयार कर सकती हैं. जानिए इसे बनाने का आसान तरीका और घर के दरवाजे, बालकनी और दीवारों को सजाने के आइडियाज.

Advertisement
X
चाय के कपों से भी झालकर बना सकते है. (PHOTO:AI)
चाय के कपों से भी झालकर बना सकते है. (PHOTO:AI)

Paper Cup Jhumar Craft Ideas: दिवाली पर घर को सजाने के लिए लोग बाजार से महंगी झालर, लाइट्स और तरह-तरह के डेकोरेशन आइटम खरीदते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोज चाय पीने के बाद फेंक दिए जाने वाले पेपर कप भी आपके घर की सजावट में काम आ सकते हैं? इन बेकार कपों की मदद से आप रंग-बिरंगी और खूबसूरत झालर तैयार कर सकती हैं. इसके लिए न तो ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे और न ही किसी खास सामान की जरूरत पड़ेगी.

खास बात यह है कि इस झालर को बनाना बेहद आसान है. आप अपनी पसंद के रंगों और डिजाइन से इसे तैयार कर सकती हैं. इसे घर के मैन गेट, बालकनी, खिड़की या दीवार पर लटकाकर त्योहार की रौनक बढ़ा सकती हैं. बच्चों को भी इस क्राफ्ट में शामिल किया जा सकता है.

आइए जानते हैं पेपर कप से सजावटी झालर बनाने का आसान तरीका.

सम्बंधित ख़बरें

kesari sweet boondi
बाजार से क्यों खरीदना, 1 कप बेसन से बनाएं रसीली मीठी बूंदी
कच्चे आलू से बनाएं क्रिस्पी चीला (Photo- ITG)
सुबह नाश्ते में 10 मिनट में बनाएं कुरकुरा आलू चीला, रेसिपी है आसान
Rajasthani Mawa Bati
इस दिवाली घर पर बनाएं राजस्थानी मावा बाटी, बेहद आसान है रेसिपी
Anjali Merchant Diwali look
दिवाली पार्टी में छाईं राधिका अंबानी की बहन अंजलि मर्चेंट, PHOTOS
Homemade Rangoli Colours
बाजार से खरीदना छोड़िए, इस दिवाली घर पर ही बनाएं रंगोली के 7 रंग

सबसे पहले इकट्ठा करें ये सामान

इसके लिए 15-20 साफ पेपर कप, कैंची, रंग, पेंटिंग ब्रश, मजबूत धागा या ऊन और सुई की जरूरत होगी. चाहें तो सजावट के लिए मोती और छोटी घंटियां भी रख सकती हैं.

पेपर कप को दें फूल जैसा आकार

सबसे पहले पेपर कप को अच्छी तरह साफ करके सुखा लें. अब कैंची से कप के किनारों पर नीचे की तरफ लंबी-लंबी कटिंग करें. पट्टियों को हल्का बाहर की ओर मोड़ें, जिससे कप फूल जैसा दिखाई देने लगे.

Advertisement

फेवरेट रंगों से करें सजावट

अब तैयार कपों पर लाल, पीला, गुलाबी या हरा रंग लगाएं. रंग सूखने के बाद किनारों पर ग्लिटर या छोटे सजावटी डिजाइन बना सकती हैं. इससे झालर देखने में और अट्रैक्टिव लगेगी.

धागे की मदद से तैयार करें झालर

सभी कपों के बीच में सावधानी से छोटा छेद करें. अब मजबूत धागे या ऊन में इन्हें एक-एक करके पिरो लें. कपों के बीच मोती लगाकर झालर को अलग डिजाइन दे सकती हैं.

घर के इन कोनों में लगाएं झालर

पेपर कप से बनी इस झालर को मुख्य दरवाजे, बालकनी की रेलिंग या लिविंग रूम की दीवार पर लटका सकती हैं. अलग-अलग रंगों की कई झालर बनाकर एक साथ लगाने से सजावट और भी खूबसूरत लगेगी.

ध्यान दें: इस्तेमाल किए गए कपों को दोबारा सजावट में लगाने से पहले अच्छी तरह साफ और पूरी तरह सुखा लें. पेपर कप की झालर को जलते दीयों और मोमबत्तियों से दूर रखें. फेयरी लाइट्स लगानी हों तो केवल सुरक्षित दूरी पर रखें, ताकि आग लगने का खतरा न रहे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पटना में पुलिस मुठभेड़ में 3 अपराधी ढेर, अस्पताल के बाहर परिजनों ने किया भारी हंगामा |
    घर में पड़े बेकार पेपर कप से बनाएं खूबसूरत झूमर, दिवाली पर बिना खर्च हो जाएगी शानदार सजावट |
    काउबॉय हैट और ब्लैक टीशर्ट, ट्रंप की 'कैटलेडी' के गाने पर थिरके अब्दुल, VIDEO वायरल |
    Choti Diwali 2026: छोटी दिवाली पर घर से बाहर कर दें ये 5 चीजें, वरना पाई-पाई के हो जाएंगे मोहताज! |
    मिडटर्म नतीजों के बाद ट्रंप सरकार में पहला बड़ा इस्तीफा, देखें दुनिया आजतक |
    मोटापे से जूझ रहे लोगों को ज्यादा परेशान कर सकता है बढ़ता प्रदूषण, डॉक्टर से जानें क्या करें क्या नहीं |
    लिमिटलेस डिलीवरी... अब 40 KM दूर तक के रेस्टोरेंट से मंगवाएं खाना, Zomato ने शुरू किया नया फीचर |
    बंगाल में फिर गरमाई राजनीति! TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर हुआ भारी बवाल |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 नवंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    'उन्होंने मेरी काफी मदद की...', मोहम्मद शमी के टेस्ट रिटायरमेंट पर भावुक हुए बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल, याद किए साथ बिताए पल
    Advertisement