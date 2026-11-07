scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

लिमिटलेस डिलीवरी... अब 40 KM दूर तक के रेस्टोरेंट से मंगवाएं खाना, Zomato ने शुरू किया नया फीचर

जोमैटो यूजर्स के लिए अब पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना मंगाने के विकल्प बढ़ने वाले हैं. कंपनी ने लिमिटलेस डिलीवरी नाम से नया फीचर शुरू किया है, जिसके तहत एक ही शहर में 40 किलोमीटर दूर तक मौजूद चुनिंदा रेस्टोरेंट से भी ऑर्डर किया जा सकेगा. यह सुविधा फिलहाल दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु समेत सात शहरों में शुरू हुई है.

Advertisement
X
जोमैटो यूजर्स अब 40 किमी दूर तक के रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं. (File Photo)
जोमैटो यूजर्स अब 40 किमी दूर तक के रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं. (File Photo)

खाना ऑर्डर करने के लिए अब आपको सिर्फ आसपास के रेस्टोरेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. जोमैटो (Zomato) ने लिमिटलेस डिलीवरी (Limitless Delivery) नाम से नया फीचर शुरू किया है. इसकी मदद से यूजर्स अपने ही शहर में 40 किलोमीटर तक दूर मौजूद चुनिंदा रेस्टोरेंट से भी खाना मंगा सकेंगे. यानी शहर के दूसरे हिस्से में मौजूद पसंदीदा रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने का विकल्प भी मिलेगा. हालांकि, 40 किलोमीटर अधिकतम दूरी है और इस दायरे में आने वाले हर रेस्टोरेंट से डिलीवरी की सुविधा नहीं मिलेगी.

जोमैटो ने फिलहाल यह फीचर देश के सात शहरों में शुरू किया है. इनमें दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, पुणे और हैदराबाद शामिल हैं. कंपनी का मकसद ग्राहकों को ज्यादा रेस्टोरेंट और खाने के विकल्प उपलब्ध कराना है. जोमैटो के फूड एंड डिलीवरी बिजनेस के सीईओ आदित्य मंगला के मुताबिक, इस पहल से ग्राहक दूर मौजूद अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से भी खाना मंगाने का विकल्प तलाश सकेंगे.

कैसे इस्तेमाल करेंगे लिमिटलेस डिलीवरी?

सम्बंधित ख़बरें

दीपिंदर गोयल के घर की कीमत में 3 साल में 88 करोड़ का उछाल
दीपिंदर गोयल ने 52 करोड़ में खरीदा था घर, 3 साल में कीमत 140 करोड़
Delievry Boy Beaten
खाना पहुंचाने में देरी पर डिलीवरी बॉय की हुई पिटाई
Mumbai Delevry Boy
मुंबई में लिफ्ट के अंदर अपना ही पेशाब पी गया डिलीवरी कर्मी
food-app-50-percent-discount-final-bill-more-explained
200 की डिश, 50% OFF का ऑफर... फिर फूड ऐप्स का बिल इतना ज्यादा कैसे?
food-after-zomato-swiggy-order-is-cancelled-rules
फूड डिलीवरी ऐप पर आपने ऑर्डर कैंसिल किया तो खाने का क्या होता है?

इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए जोमैटो ऐप के होमपेज पर जाएं. यहां 'एक्सप्लोर मोर' (Explore More) सेक्शन में लिमिटलेस डिलीवरी का अलग शॉर्टकट मिलेगा. इस पर टैप करते ही लंबी दूरी के ऑर्डर स्वीकार करने वाले रेस्टोरेंट की लिस्ट दिखाई देगी. इसमें से अपनी पसंद का रेस्टोरेंट चुनकर ऑर्डर किया जा सकता है.

सीधे रेस्टोरेंट सर्च करने का भी विकल्प

Advertisement

अगर आप किसी खास रेस्टोरेंट से खाना मंगाना चाहते हैं, तो उसे ऐप पर सीधे सर्च कर सकते हैं. इससे पता चल जाएगा कि वह आपके डिलीवरी एड्रेस पर खाना पहुंचाता है या नहीं. सर्च में दिखने वाले विकल्प आपकी लोकेशन और वहां उपलब्ध डिलीवरी सर्विस पर निर्भर करेंगे.

किन बातों पर निर्भर करेगी डिलीवरी?

लिमिटलेस डिलीवरी से यूजर्स को अपने इलाके से बाहर के रेस्टोरेंट तक पहुंचने का मौका मिलेगा. यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिन्हें आसपास अपनी पसंद का खाना या कोई खास कुजीन नहीं मिलता. हालांकि, किसी दूर के रेस्टोरेंट से ऑर्डर मिलना कई बातों पर निर्भर करेगा. संबंधित रेस्टोरेंट को लंबी दूरी के ऑर्डर स्वीकार करने होंगे, आपका पता उसके डिलीवरी एरिया में होना चाहिए और उस समय डिलीवरी पार्टनर भी उपलब्ध होने चाहिए.

डिलीवरी चार्ज और टाइमिंग पर स्थिति साफ नहीं

जोमैटो ने अभी यह नहीं बताया है कि लिमिटलेस डिलीवरी के तहत ऑर्डर करने पर अतिरिक्त डिलीवरी चार्ज देना होगा या नहीं. लंबी दूरी के ऑर्डर पहुंचने में कितना समय लगेगा, इस बारे में भी कंपनी ने अलग से जानकारी नहीं दी है. इसलिए ऑर्डर करने से पहले ऐप पर दिखने वाले डिलीवरी चार्ज और अनुमानित डिलीवरी टाइम को जरूर चेक करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बंगाल में फिर गरमाई राजनीति! TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर हुआ भारी बवाल |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 नवंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    'उन्होंने मेरी काफी मदद की...', मोहम्मद शमी के टेस्ट रिटायरमेंट पर भावुक हुए बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल, याद किए साथ बिताए पल |
    बिकिनी में एक्ट्रेस ने बढ़ाया टेंपरेचर, समंदर के बीच बैठकर झटकाई जुल्फें, Photos |
    अयोध्या कितनी बदली? आजतक पंचायत में संत बोले- लाठियों और कर्फ्यू के दौर से निकलकर मिली वैश्विक पहचान |
    Shani Gochar 2026: अगले 207 दिन 4 राशियों के लिए वरदान, शनि देव खोलेंगे तरक्की के रास्ते |
    Homemade Rangoli Colours: बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं... दिवाली पर घर में रखी चीजों से बनाएं रंगोली के 7 खूबसूरत रंग |
    Best 5G Phone under Rs 20000 : Xiaomi से Samsung तक, ये हैं 5 बेस्ट स्मार्टफोन, कमाल के हैं फीचर्स |
    काजू कतली खाई खूब होगी... कभी सोचा है ये बर्फी की तरह चोकोर क्यों नहीं होती? |
    गाजियाबाद पुलिस चौकी के अंदर धमाका, 'तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान' ने ली जिम्मेदारी
    Advertisement