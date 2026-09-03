How To Reuse Old Newspapers: रद्दी न समझें! पुराना अखबार घर की 9 बड़ी दिक्कतें मिनटों में करेगा दूर, हर किसी को होने चाहिए पता

How To Reuse Old Newspapers: आजकल के डिजिटल युग में भी आज भी बहुत से घरों में अखबार आते हैं. सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ना आज भी लोगों को बहुत पसंद आता है. हालांकि, अखबार पढ़ने के बाद अक्सर उसे रद्दी में डाल दिया जाता है. कुछ लोग इससे सामान पैक कर लेते हैं तो कुछ अलमारी या फर्श पर बिछाने के काम में लेते हैं. इसका इस्तेमाल पैकिंग करने तक सी सीमित रह गया है. अगर आप भी पुराने अखबारों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पैकिंग करने के लिए कर रहे हैं, तो हो सकता है आप बहुत कुछ मिस कर रहे हों.



दरअसल, पुराना अखबार घर के कई छोटे-बड़े काम बेहद आसानी से कर सकता है. इसकी मदद से शीशे चमकाने से लेकर गीले जूते सुखाने और पौधों की देखभाल तक कई काम किए जा सकते हैं. यानी जिसे आप बेकार समझकर रद्दी में डाल रहे हैं, वो घर के काम को आसान बनाने वाला सस्ता और काम का जुगाड़ साबित हो सकता है.



1. शीशे को करें साफ: कांच और शीशे साफ करने के बाद भी कई बार उन पर पानी के निशान या हल्की लकीरें रह जाती हैं. ऐसे में अखबार काम आ सकता है. शीशे पर क्लीनिंग सॉल्यूशन लगाने के बाद अखबार से उसे पोंछें. ये शीशे को साफ करने के साथ चमकाने में भी मदद करता है.

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2. कच्चे फलों को पकाने में करें इस्तेमाल: अगर घर में कुछ फल जल्दी पकाने हैं तो उन्हें अखबार में लपेटकर रखा जा सकता है. आम जैसे फलों को पेपर में लपेटने से उनके आसपास एथिलीन गैस बनी रहती है, जिससे पकने की प्रोसेस तेज हो सकती है. हालांकि फलों को समय-समय पर चेक करते रहें, ताकि वे जरूरत से ज्यादा न पक जाएं.

3. पौधों के आसपास नहीं उगेगी बेकार घास: गार्डन या गमलों में पौधों के साथ घास (वीड) उगना आम बात है. इससे बचने के लिए मिट्टी के ऊपर अखबार की कुछ लेयर्स बिछाकर उनके ऊपर सूखी पत्तियां डाल सकते हैं. इससे सूरज की रोशनी मिट्टी तक कम पहुंचती है और अनचाही घास की ग्रोथ को रोकने में मदद मिल सकती है.

4. घर की खाद में भी डाल सकते हैं अखबार: अगर आप घर के किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं तो अखबार के छोटे-छोटे टुकड़े इसमें डाले जा सकते हैं. सब्जियों और फलों के छिलकों जैसे गीले कचरे के साथ अखबार के छोटे-छोटे टुकड़े मिलाने से अच्छी कंपोस्ट बनाने में मदद मिलती है.

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5. किचन शेल्फ और दराज रहती हैं साफ: किचन की दराज या शेल्फ पर मसालों और तेल के दाग लगना आम है. इन्हें बार-बार साफ करने की मेहनत कम करने के लिए नीचे अखबार बिछा सकते हैं. जब पेपर गंदा हो जाए तो उसे हटाकर नया अखबार बिछा दें. इससे रोज की सफाई थोड़ी आसान हो सकती है.

6. कांच के सामान की पैकिंग में आएगा काम: घर में कांच के कप, प्लेट, बोतल या दूसरे नाजुक सामान को रखते समय उनके बीच अखबार की कई लेयर्स लगाई जा सकती हैं. पेपर सामान के बीच कुशन की तरह काम करता है और आपस में टकराने की संभावना कम करता है. घर बदलते समय भी ये तरीका काफी उपयोगी हो सकता है.

7. बारिश में जूतों की नमी सोखने का आसान तरीका: बारिश में जूते पूरी तरह भीग जाएं तो उन्हें जल्दी सुखाना मुश्किल होता है. ऐसे में अखबार को छोटे टुकड़ों या रोल की तरह बनाकर जूतों के अंदर भर दें. पेपर जूते के अंदर की नमी सोखने में मदद करता है. ज्यादा गीला होने पर अखबार बदल दें.

8. घर पर बना सकते हैं छोटे सीड-पॉट: गार्डनिंग पसंद है तो अखबार से छोटे पेपर पॉट बनाए जा सकते हैं. इसमें मिट्टी भरकर बीज लगाया जा सकता है. पौधा थोड़ा बड़ा होने पर पेपर पॉट को मिट्टी में लगाया जा सकता है. इस तरह बीज उगाने के लिए अलग से छोटे कंटेनर खरीदने की जरूरत कम हो सकती है.

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9. कांच टूट जाए तो छोटे टुकड़े हटाने में मदद मिलेगी: फर्श पर कांच टूटने के बाद बड़े टुकड़े तो आसानी से दिख जाते हैं, लेकिन छोटे कण रह सकते हैं. बड़े टुकड़ों को सावधानी से हटाने के बाद अखबार की मदद से फर्श को साफ किया जा सकता है. इस काम में हाथों को चोट से बचाने के लिए दस्ताने पहनें और टूटे कांच को सीधे हाथ से न उठाएं.

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