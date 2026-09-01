Aaj ka Rashifal 1 सितंबर 2026: सितंबर के पहले दिन वृषभ राशि वाले पाएंगे धन लाभ, जानें सभी राशियों का हाल

मेष राशि: विदेश से जुड़े काम बनेंगे, सेहत और व्यापार में बरतें सावधानी

मेष राशि के जातकों को अपना काम किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए. लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें और धन के खर्च में विशेष सावधानी बरतें.

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विदेश से संबंधित काम आसानी से बन जाएंगे. सेहत का ख्याल रखें और व्यापार में हर काम बेहद सावधानी से करें.

जरूरी टिप: क्रोध से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को गुड़ दान करें.

वृष राशि: धन लाभ के बन रहे हैं योग, नेतृत्व क्षमता में होगी बढ़ोतरी

वृष राशि के जातकों के लिए धन लाभ का बेहतरीन योग बन रहा है. परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी नेतृत्व क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी.

शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. हालांकि, आपको लगातार बढ़ रहे खर्चों को कंट्रोल करना होगा. व्यापार में लाभ का अच्छा योग बना हुआ है.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज का उपाय (aaj ke upay): गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं.

मिथुन राशि: कोर्ट केस में मिलेगी विजय, उधारी देने से बचें

मिथुन राशि के जातक किसी को भी पैसा उधार न दें. सीनियर अधिकारियों के साथ मतभेद होने की आशंका है, इसलिए संयम रखें.

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कोर्ट केस में आपको विजय मिलेगी और काम में आ रही पुरानी परेशानी दूर होगी. नेगेटिव विचारों से दूर रहें, व्यापार में थोड़ा नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप: शत्रुओं से सावधान रहें

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन दान करें.

कर्क राशि: योजना बनाकर करें काम, दूर होगी मन की चिंता

कर्क राशि के जातक योजना बनाकर ही अपने कार्यों को अंजाम दें. आपको उन्नति के नए रास्ते मिलेंगे और मन की पुरानी चिंता पूरी तरह दूर होगी.

नए सिरे से अपने काम की शुरुआत करें और सेहत का ख्याल रखें. व्यापार में लाभ कमाने के कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे.

जरूरी टिप: खर्चों को कंट्रोल करें

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को फल दान करें.

सिंह राशि: मेहनत का मिलेगा पूरा फल, पारिवारिक परेशानियां होंगी दूर

सिंह राशि के जातकों की परिवार से संबंधित परेशानियां दूर होंगी. आपकी मेहनत का पूरा फल आपको प्राप्त होगा.

बातचीत करते समय धैर्य रखें और दूसरों के कहने पर अपने काम का तरीका न बदलें. शत्रुओं को हल्के में लेने की भूल न करें, व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

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आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन सामग्री दान करें.

कन्या राशि: दूर होंगी काम की बाधाएं, करियर से मिलेगी अच्छी खबर

कन्या राशि के जातकों के काम में आ रही तमाम बाधाएं दूर होंगी. करियर से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर आपको मिल सकती है.

परिवार में चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे, लेकिन संतान को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. लंबी दूरी की यात्रा और व्यापार में ज्यादा निवेश से बचें.

जरूरी टिप: नेगेटिविटी से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): हरा

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें.

तुला राशि: वाणी पर रखें नियंत्रण, सुख-सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी

तुला राशि के जातक अपनी वाणी पर संयम रखें. धन लाभ के लिए मेहनत बढ़ाने का यही सही समय है. किसी से मतभेद होने की संभावना है.

घर वालों से अपने मन की बात स्पष्ट कह दें. जीवन में सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और व्यापार से जुड़े सभी काम सुचारू रूप से बनेंगे.

जरूरी टिप: क्रोध से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को फल दान करें.

वृश्चिक राशि: भाग्य का मिलेगा पूरा सपोर्ट, तेजी से निपटाएंगे काम

वृश्चिक राशि के जातकों को भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा. आज का दिन तेजी से काम करने का है, जिससे मन की चिंता दूर होगी.

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आपके कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा. हालांकि, आपको बेवजह की यात्रा करने से बचना होगा. व्यापार के मामले में धन लाभ का योग बन रहा है.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का लाल

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को गुड़ दान करें.

धनु राशि: दूर से मिलेगी अच्छी खबर, जीवन में बढ़ेगा सुख

धनु राशि के जातकों को कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी, जिससे जीवन में सुख बढ़ेगा. हालांकि, आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी दर्ज होगी.

मन की चिंता दूर करने में आप पूरी तरह सफल होंगे. सेहत के प्रति सजग रहें और रोगों से सावधान रहें. व्यापार में नुकसान होने की आशंका है.

जरूरी टिप: खर्चों को कंट्रोल करें

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी मंदिर में मिसरी दान करें.

मकर राशि: धन की स्थिति में होगा सुधार, पार्टनरशिप से मिलेगा बड़ा लाभ

मकर राशि के जातकों की धन की स्थिति में बड़ा सुधार होगा. लोग आपके कामकाज की खुलकर तारीफ करेंगे.

करियर को आगे बढ़ाने का यह एकदम सही समय है. पार्टनरशिप में किए जा रहे कामों से लाभ होगा. बड़े फैसले लेने में देरी न करें, व्यापार में लाभ होगा.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें

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शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन दान करें.

कुंभ राशि: बढ़ेगी आपकी नेतृत्व क्षमता, रिश्तेदारों से होगी मुलाकात

कुंभ राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी होगी. आप अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने में कामयाब रहेंगे.

रिश्तेदारों से मुलाकात का अवसर मिलेगा. परिवार में किसी भी तरह की कलह को न बढ़ने दें. करियर को लेकर चिंता रहेगी, लेकिन व्यापार की स्थिति पहले से बेहतर होगी.

जरूरी टिप: इगो से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): आसमानी

आज का उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

मीन राशि: हर काम में बरतें सावधानी, विदेश से मिलेगा लाभ

मीन राशि के जातक हर काम बेहद सावधानी से करें और अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें. बेवजह यात्रा करने से पूरी तरह बचें.

विदेश से लाभ का कोई शुभ समाचार मिल सकता है. आज किसी से विवाद होने की आशंका है, इसलिए सावधान रहें और व्यापार में बड़े निवेश करने से बचें.

जरूरी टिप: क्रोध से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): नारंगी

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन दान करें.

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