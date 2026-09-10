How to Get Soft Lips: मॉनसून में फट रहे हैं होंठ? देसी घी में मिलाकर लगाएं ये एक चीज, 7 दिन में हो जाएंगे पंखुड़ी जैसे गुलाबी होंठ

इस समय भारत में जबरदस्त मॉनसून और बारिश का सीजन चल रहा है. मॉनसून में हवा में नमी का स्तर बार-बार बदलता है जिससे त्वचा के साथ-साथ हमारे होंठ भी सबसे जल्दी प्रभावित होते हैं. क्योंकि होंठों की त्वचा बहुत पतली और नाजुक होती है, इसलिए मॉनसून में डिहाइड्रेशन या ठंडी हवाओं के कारण वे रूखे, बेजान और पपड़ीदार होकर फटने लगते हैं. कई बार होंठों का प्राकृतिक गुलाबीपन भी कम होने लगता है और वो काले दिखने लगते हैं.

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ऐसे में बाजार के केमिकल वाले लिप बाम इस्तेमाल करने के बजाय रसोई में मौजूद चीजों से आप आसानी से अपने होंठों की केयर कर सकते हैं. शुद्ध देसी घी का यह आसान और जादुई नुस्खा आपके बेहद काम आ सकता है. देसी घी में रसोई की कुछ प्राकृतिक चीजें मिलाकर लगाने से महज एक हफ्ते के भीतर आपके होंठ सॉफ्ट, चमकदार और गुलाबी हो जाएंगे.

देसी घी में क्या मिलाकर लगाएं

1. देसी घी और चुटकी भर हल्दी:

आधा चम्मच देसी घी में एक चुटकी कस्तूरी हल्दी या शुद्ध घर की पिसी हल्दी मिलाएं. इसे रोज रात को सोने से पहले होंठों पर लगाकर हल्की मसाज करें.

हल्दी में एंटी-सेप्टिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो फटे होंठों के घाव और दरारों को तेजी से भरते हैं. वहीं देसी घी फैटी एसिड्स से भरपूर होता है जो होंठों को गहराई से मॉइश्चराइज करता है.

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2. देसी घी और चुकंदर का रस :

आधा चम्मच पिघले हुए देसी घी में 4-5 बूंदें ताजे चुकंदर का रस मिलाएं और इस मिश्रण को फ्रिज में रखकर जमने दें. इसक बाद रोज रात को सोने से पहले इसे लगाएं. आप इसे नेचुरल लिप बाप की तरह भी यूज कर सकते हैं.

चुकंदर में प्राकृतिक लाल-गुलाबी पिगमेंट होता है जो काले पड़ चुके होंठों की रंगत को एक हफ्ते में हल्का करके उन्हें नेचुरल पिंक टोन देता है.

3. देसी घी और शहद :

थोड़े से देसी घी में आधा चम्मच शहद और चुटकी भर पिसी चीनी मिलाकर हल्का स्क्रब तैयार करें और हफ्ते में तीन दिन इस्तेमाल करें. इससे होंठों पर जमी मृत त्वचा धीरे से निकल जाती है और शहद की प्राकृतिक नमी होंठों को रुई जैसा मुलायम बनाती है.

रात को सोते समय होंठों पर देसी घी लगाने के साथ-साथ अपनी नाभि में भी 2 बूंद शुद्ध देसी घी जरूर लगाएं. यह आयुर्वेद का पुराना और बेहद असरदार नुस्खा है. ऐसा माना जाता है कि इससे होंठ जल्दी ड्राई नहीं होते हैं.

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