MCD बिल्डिंग डिपार्टमेंट के 3 इंजीनियर सस्पेंड, अवैध निर्माण पर एक्शन

म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) ने अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ी अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही और ड्यूटी में कोताही बरतने के कारण अपने बिल्डिंग डिपार्टमेंट के तीन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है.

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MCD द्वारा आज जारी आदेशों के अनुसार, साउथ वेस्ट जोन (पहले नजफगढ़ जोन) के बिल्डिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर (AE) रविंदर कुमार को लागू नियमों के तहत सस्पेंड कर दिया गया है.

साउथ वेस्ट जोन (पहले नजफगढ़ जोन) के बिल्डिंग डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर (JE) सुमन सौरभ और साउथ वेस्ट जोन के बिल्डिंग डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर (JE) मोहित यादव को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है.

यह कार्रवाई अधिकारियों द्वारा ड्यूटी में कोताही और लापरवाही को देखते हुए, लागू सर्विस नियमों और सक्षम अधिकारी के आदेशों के अनुसार की गई है.

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MCD ने स्पष्ट कर दिया है कि अनधिकृत निर्माण से निपटने में अधिकारियों की किसी भी तरह की लापरवाही या ड्यूटी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कॉर्पोरेशन ने अपने फील्ड-लेवल के अधिकारियों को सतर्क रहने और तय नियमों व प्रक्रियाओं के अनुसार उल्लंघनों के खिलाफ समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

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MCD ने कहा है कि सभी स्तरों पर सख्त जवाबदेही बनाए रखी जाएगी और जो अधिकारी अपनी ड्यूटी ठीक से निभाने में विफल पाए जाएंगे, उन पर लागू नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

कॉर्पोरेशन बिल्डिंग नियमों का पालन सुनिश्चित करने और पूरे दिल्ली में अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए जरूरी एनफोर्समेंट और प्रशासनिक उपाय करना जारी रखेगा.

बता दें, दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में 6 सितंबर को इमारत हादसा देखने को मिला. इसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) एक्शन मोड में आ गई है. MCD ने ढही हुई इमारत से बिल्कुल सटी दूसरी बहुमंजिला बिल्डिंग को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

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