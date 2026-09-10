Bihar: सड़क पर जमा बाढ़ के पानी में डूबे एक ही परिवार के 5 लोग, सभी की मौत

बिहार के भागलपुर जिले में गंगा के बढ़े जलस्तर के बीच बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है. बाईपास थाना क्षेत्र के कोयली खुटहा गांव में सड़क पर जमा गहरे पानी में डूबने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई. एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है.

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परिजनों के मुताबिक, परिवार के लोग खेत जाने के लिए घर से निकले थे. रास्ते में सड़क पर बाढ़ का पानी जमा था. पानी कितना गहरा है, इसका अंदाजा नहीं होने के कारण परिवार के कुछ सदस्य आगे बढ़ गए और गहरे हिस्से में चले गए.

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इसी दौरान एक व्यक्ति पानी में डूबने लगा. उसे बचाने के लिए परिवार के दूसरे सदस्य भी आगे बढ़े. बचाव की कोशिश में एक-दूसरे को संभालने के दौरान कई लोग गहरे पानी में चले गए और डूब गए. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों और ग्रामीणों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया.

पांच की मौत, एक की हालत गंभीर

स्थानीय लोगों ने सभी को पानी से बाहर निकाला और आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई गई. गंभीर घायल का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है. वहीं, तीन लोगों को फैब्रिकेटेड अस्पताल में रखा गया है.

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मृतकों की पहचान मंचों देवी, सोनाक्षी कुमारी, प्रिंस कुमार, अभिषेक कुमार और अंशु प्रिया के रूप में हुई है. सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद बाईपास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.

हादसे की खबर मिलते ही थानाध्यक्ष, पंचायत के मुखिया और स्थानीय लोग मायागंज अस्पताल पहुंचे. अस्पताल परिसर में परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया. रिश्तेदार और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी वहां पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने की कोशिश की.

गांव में मातम, जलजमाव वाले रास्तों पर खतरा

एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत से कोयली खुटहा गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों के बीच भी इस हादसे को लेकर गम और चिंता का माहौल है.

बाढ़ के बीच सड़कों पर जमा पानी लगातार खतरा पैदा कर रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि कई जगहों पर सड़क और आसपास के हिस्सों में पानी की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है. ऐसे में आवाजाही करने वाले लोगों के लिए हादसे का खतरा बना हुआ है.

ग्रामीणों ने प्रशासन से जलजमाव वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था करने और लोगों को सतर्क करने की मांग की है. पुलिस ने घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. इस हादसे ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में सुरक्षित आवाजाही को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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बिहार में 44 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ प्रभावित

बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है. राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या अब 44 लाख से ज्यादा हो गई है. ऐसे में कई इलाकों में सड़क, खेत और आसपास के क्षेत्रों में पानी जमा होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं.

भागलपुर में हुआ यह हादसा इसी खतरे की गंभीर तस्वीर सामने लाता है. ग्रामीण इलाकों में पानी की वास्तविक गहराई का पता नहीं चलने से लोग अनजाने में जोखिम उठा रहे हैं. प्रशासन के सामने ऐसे स्थानों पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती बनी हुई है.

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