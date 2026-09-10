बिग बॉस 20 में दिखाई दिए सिद्धार्थ शुक्ला, छलके कंटेस्टेंट्स के आंसू, प्रोमो रिलीज

रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 20वां सीजन शुरुआत से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा में बना हुआ है. इस माइलस्टोन सीजन में कई नए चेहरे और नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते फैंस हर एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करते हैं. मेकर्स भी इस 20वें सीजन को बेहद खास और यादगार बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं.

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इसी कड़ी में अब एक ऐसा अपकमिंग एपिसोड आने वाला है, जो बिग बॉस के सभी फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा. हाल में नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें यह पुराने सीजनों शोरील दिखाई गई. जिसें देख कंटेस्टेंट काफी इमोशनल हो गए.

19 सीजनों का सफर

गौरतलब है कि बिग बॉस के बीते 19 सीजनों में दर्शकों को कई ऐसे लम्हें देखने को मिले है, जो आज भी फैंस के दिलों में बसे हुए हैं. इन सालों में शो के अंदर जोड़ियां बनीं, शादियां हुईं, और कई ऐसी ऐतिहासिक तकरारें हुईं जिन्हें आज भी याद किया जाता है. सिद्धार्थ शुक्ला और शेहनाज गिल की खट्टी-मीठी बॉन्डिंग, गौहर खान और कुशाल टंडन का प्यार, और अली गोनी-जैस्मिन भसीन के इमोशनल पल दर्शकों के पसंदीदा लम्हों में शुमार रहे.

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सामने आया लेटेस्ट प्रोमों काफी सुर्खियां बंटोर रहा है. प्रोमों में दिखाया गया कि बिग बॉस का घर कई खूबसूरत रिश्तों का गवाह बना है. इसके साथ ही, मनोज तिवारी और डॉली बिंद्रा की 'अंडे वाली लड़ाई', सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज के बीच के एग्रेसिव झगड़े, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की लव स्टोरी, शक्ति कपूर का अंदाज, सलमान खान का गुस्सा. बाकी कई इमोशनल मोमेंट दिखाए गए.

24 मिनट का खास शोरील

इन सभी प्रतिष्ठित और यादगार पलों को समेटते हुए मेकर्स ने एक विशेष 24 मिनट का शोरील तैयार किया है.लेटेस्ट एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट्स को असेंबली रूम में एक साथ बैठाया जाएगा, जहां वे बिग बॉस के बीते 19 सीजनों के इन ऐतिहासिक मोमेंट्स को स्क्रीन पर एक साथ देखेंगे.

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