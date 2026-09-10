'पांड्या स्टोर' फेम रोहित चंदेल को POCSO केस में मिली जमानत, 2 महीने बाद जेल से छूटेंगे

'पांड्या स्टोर' और 'सैराब' जैसे शोज में दिखे टीवी एक्टर रोहित चंदेल के लिए राहत की खबर है. मुंबई सेशंस कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें POCSO केस में जमानत देने का फैसला किया है. एक्टर पर 16 साल की लड़की ने स्टॉकिंग, परेशान और मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके बाद रोहित को गिरफ्तार किया गया था. अब करीब 2 महीने के बाद उन्हें जेल की सलाखों से आजादी मिलेगी.

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कोर्ट ने शर्त पर दी जमानत

रोहित की तरफ से एडवोकेट सवीन बेदी सचर ने कोर्ट में दलील दी कि मामले की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. जांच भी पूरी हो गई है. इसलिए रोहित को जमानत मिलनी चाहिए. स्पेशल जज शशिकला एस. नागुर ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को मंजूर किया. लेकिन कोर्ट की तरफ से कुछ शर्तें भी रखी गई हैं.

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, रोहित को 50,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की जमानत पर रिहा किया जाएगा. रोहित पीड़िता या उसके परिवार से संपर्क नहीं कर सकते. फोन कॉल से लेकर सोशल मीडिया तक, किसी भी माध्यम से संपर्क करने पर रोक लगी है. उन्हें पीड़िता और अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाने या प्रभावित करने की मनाही है. एक्टर को पीड़िता के घर के इलाके में जाने से भी रोका है.

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कोर्ट ने साफ किया है कि जमानत पर बाहर आने के बाद वो इस तरह का क्राइम दोबारा नहीं करेंगे. रोहित को ट्रायल की हर तारीख पर कोर्ट में मौजूद रहना होगा. अगर उन्होंने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया, तो उनकी बेल रद्द हो सकती है.

कोर्ट का फैसला आने के बाद रोहित के वकील ने उन्हें जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालने की कोशिश की. लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. क्योंकि रोहित के खिलाफ लगे चार्ज कोर्ट की नजरों में गंभीर हैं. संभव है रोहित कल तक जेल से बाहर आएं.

रोहित टीवी के जाने माने एक्टर हैं. 2014 में उन्होंने शो 'हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल' से एक्टिंग में डेब्यू किया था. इसके बाद वो चंद्रगुप्त मौर्य, पांड्या स्टोर, कसौटी जिंदगी के में नजर आए. सीरियल सैराब में वो ईशान के रोल में दिखे थे. POCSO केस में फंसने और जेल जाने के बाद मेकर्स ने एक्टर को शो से बाहर निकाल दिया था.

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