scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How To Clean Chimney: दिवाली पर नई चिमनी लेने का प्लैन छोड़ें, किचन की गंदी और चिपचिमी पुरानी चिमनी को 10 रुपये के सफेद पाउडर से करें साफ, चमकेगी नई जैसी

How To Clean Chimney: किचन की चिमनी घर की एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा गंदी होती है. इस पर तेल, ग्रीस और चिपचिपाहट जमने से कई बार ये ठीक से काम करना भी बंद कर देती है. ऐसे में कई लोग तंग होकर बहुत जल्दी-जल्दी बदलवा लेते हैं. अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो रुक जाएं. यहां हम आपको पुरानी चिमनी को नया जैसा बनाने का तरीका बता रहे हैं.

Advertisement
X
ऐसे साफ करें चिमनी (Photo: ITG)
ऐसे साफ करें चिमनी (Photo: ITG)

दिवाली की सफाई के दौरान किचन की सफाई सबसे बड़ा और मुश्किल काम लगता है, खासकर जब बात किचन की चिमनी () को साफ करने की आती है. महीनों तक खाना बनाने के दौरान उड़ने वाला तेल, ग्रीस और धुआं चिमनी की जाली (फिल्टर) और बॉडी पर जमा होकर उसे बहुत जिद्दी, चिपचिपा और काला बना देता है.

कई लोग इस चिपचिपाहट से परेशान होकर दिवाली पर नई चिमनी खरीदने की सोचने लगते हैं या सर्विस वाले को बुलाकर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं. लेकिन आपको ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है! आपकी रसोई में मौजूद सिर्फ 10 रुपये का बेकिंग सोडा (मीठा सोडा), गर्म पानी और थोड़ा सा सिरका या नींबू का रस मिलकर सालों पुरानी गंदी चिमनी को भी बिना रगड़े 10 मिनट में नया जैसा चमका सकता है. आइए जानते हैं इसे साफ करने की सबसे आसान और असरदार विधि!

सामग्री:

सम्बंधित ख़बरें

hair oil for winter brides
शादी से पहले लंबे करने हैं बाल? लगाएं ये तेल, मिलेगी दोगुनी ग्रोथ
Nita Ambani And Mona Mehta Navratri Celebrations (Photo: Instagram/@tamannat_ )
नवरात्रि में नीता अंबानी छाईं, समधन मोना मेहता संग दिखा गुजराती रंग
Jaya Kishori Saree Look
जया किशोरी ने किए मां बगलामुखी के दर्शन, पीली साड़ी में लगीं सुंदर
natural collagen gel cream
महंगी क्रीम छोड़ें! गुलाब और अलसी से बनाएं नेचुरल कोलेजन जेल
how to make sev tamatar ki sabzi
घर में नहीं है कोई सब्जी? 1 कटोरी बेसन से बनाएं सेव टमाटर की चटपटी सब्जी

3-4 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा 

1/2 कप सफेद सिरका या 2 नींबू का रस

1 बड़ा चम्मच बर्तन धोने वाला लिक्विड डिशवॉश 

उबलता हुआ गर्म पानी

एक टब या बड़ा सिंक

एक पुराना टूथब्रश या सॉफ्ट स्क्रबर

सफाई की शॉर्ट विधि:

सबसे पहले चिमनी का प्लग बंद कर दें और सावधानी से उसके मेटल या बाफल फिल्टर को निकालकर एक बड़े टब में रख दें.

Advertisement

टब में रखे फिल्टर के ऊपर 3-4 चम्मच बेकिंग सोडा और डिशवॉशिंग लिक्विड अच्छी तरह छिड़क दें.

अब टब में उबलता हुआ तेज गर्म पानी डालें ताकि फिल्टर पूरी तरह पानी में डूब जाए. इसके ऊपर 1/2 कप सिरका डालें. सिरका और बेकिंग सोडा मिलते ही झाग बनाएंगे, जिससे चिमनी में जमा जिद्दी से जिद्दी तेल और ग्रीस खुद-ब-खुद ढीली होकर पिघलने लगेगी.

15-20 मिनट के लिए छोड़ें: इस मिश्रण में फिल्टर को 15 से 20 मिनट के लिए डूबा रहने दें.

20 मिनट बाद फिल्टर को बाहर निकालें और किसी पुराने टूथब्रश या स्क्रबर से बची हुई गंदगी को हल्के हाथों से रगड़कर साफ कर लें. आप देखेंगे कि सारा चिपचिपापन बिना मेहनत के गायब हो चुका है. अब इसे सादे पानी से धोकर सूखे सूती कपड़े से पोंछ लें.

चिमनी की बाहरी स्टील बॉडी को साफ करने के लिए एक सूती कपड़े में थोड़ा सा सिरका और डिशवॉश लगाकर पोंछ लें. आपकी चिमनी एकदम नई जैसी चमक उठेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    फांसी की सजा सुनते ही फूट-फूटकर रोए मुस्कान और साहिल, फिर जेलर से पूछा ये सवाल |
    जंतर-मंतर पर प्रदर्शन: ACP विवेक भगत ने अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका, सौरव दास समेत छह लोगों पर कराई FIR, SC-ST एक्ट भी लगा |
    फ्लाइट में आग का खतरा! इस पावर बैंक पर DGCA ने लगाया बैन |
    शिवा शर्मा हत्याकांड में नया मोड़, भारत-नेपाल सीमा पर मिली श्रद्धा दुबे की SUV, इनामी ऋषभ राय के साथ फोटो वायरल |
    जंतर मंतर को विरोध स्थल से हटाने पर विवाद, BJP और कांग्रेस में छिड़ी बहस |
    होर्मुज में मालवाहक जहाज बारूदी सुरंग से टकराया, 2500 कंटेनर एक साथ समुद्र में समाए, VIDEO |
    तलाक के 1 महीने बाद फिर प्यार में सिंगर, LIVE कॉन्सर्ट में किया इजहार, सरेआम लगाया गले, कौन है मिस्ट्री गर्ल? |
    सिंगापुर में PM2.5 का स्तर 284 तक पहुंचा, जानें क्या है वजह |
    पठानकोट में सीमा पार से चल रहे हेरोइन तस्करी मॉड्यूल का खुलासा, 7.823 किलो ड्रग्स बरामद, महिला समेत 2 गिरफ्तार |
    जब महाकाली की शरण में पहुंची थीं इंदिरा गांधी, 5 फूल चढ़ाने से खुलती है किस्मत
    Advertisement