Bathroom Cleaning Hacks: खारे पानी के जिद्दी दागों से हैं परेशान? नल और टॉयलेट की पीली-सफेद परत मिनटों में चमकाएगा ये खट्टा पाउडर

बाथरूम की सफाई करते समय जो चीजें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं उनमे नल, शॉवर और टॉयलेट पर जमने वाली सफेद या पीली परत होती है. इन्हें साफ करने के लिए लोग महंगे-महंगे केमिकल्स और क्लीनर्स तक का इस्तेमाल करते हैं. कई बार तो इसे रगड़-रगड़कर साफ करने के बाद भी निशान पूरी तरह नहीं जाते. ऊपर से तेज केमिकल वाले क्लीनर की गंध अलग परेशान करती है.

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अगर आपके घर में भी खारे पानी की वजह से नल और टॉयलेट पर बार-बार सफेद परत जम जाती है, तो एक आसान घरेलू तरीका काम आ सकता है. इसके लिए आपको किसी महंगे क्लीनर की जरूरत नहीं है. सिट्रिक एसिड पाउडर की मदद से जमी हुई परत को ढीला किया जा सकता है. आइए जानते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करें और किन सतहों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.



सिट्रिक एसिड से साफ करें टॉयलेट पर जमी पीली-सफेद परत

टॉयलेट सीट पर जमी परत को साफ करने के लिए आपको सिट्रिक एसिड पाउडर और गर्म पानी चाहिए. सिट्रिक एसिड एक खट्टा पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल खाने-पीने की चीजों में भी किया जाता है. सफाई में ये मिनरल की जमी परत को हटाने में मदद कर सकता है.

कैसे इस्तेमाल करें:



1. एक बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें करीब 2 से 3 बड़े चम्मच सिट्रिक एसिड पाउडर डालकर अच्छी तरह घोल लें. अब इस घोल को टॉयलेट बाउल में डाल दें.

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2. इसे तुरंत रगड़ने के बजाय रातभर के लिए छोड़ दें, ताकि घोल जमी हुई परत पर काम कर सके. अगली सुबह टॉयलेट ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें और फिर फ्लश कर दें.

3. अगर पहली बार में पूरी परत साफ न हो, तो जरूरत के हिसाब से ये प्रोसेस दोहराया जा सकता है.



नल और शॉवर पर जमी परत के लिए नींबू भी आएगा काम

नल, शॉवर और दूसरी जगहों पर जमे हल्की परत के लिए ताजा नींबू इस्तेमाल किया जा सकता है.

कैसे करें इस्तेमाल?

इसके लिए नींबू को आधा काटें और उसके कटे हुए हिस्से को सीधे जमी हुई सफेद परत पर रगड़ें. इसे करीब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद पानी से अच्छी तरह धो लें. नींबू की खटास खारे पानी की जमी परत को ढीला करने में मदद कर सकती है, जिससे उसे साफ करना आसान हो जाता है.



सिर्फ टॉयलेट ही नहीं, इन जगहों पर भी कर सकते हैं इस्तेमाल

सिट्रिक एसिड के घोल का इस्तेमाल टॉयलेट के अलावा बाथरूम में कई और जगहों पर भी किया जा सकता है. जैसे:

नल और शॉवर

टाइल्स

शॉवर स्क्रीन

जहां पानी के दाग हों

हालांकि किसी भी नए सरफेस पर इस्तेमाल करने से पहले उसके छोटे और कम दिखाई देने वाले हिस्से पर टेस्ट करना बेहतर है. खासकर मार्बल, नेचुरल स्टोन या सेंसिटिव मेटल फिनिश पर एसिडिक चीजें इस्तेमाल करने से पहले क्लीनिंग इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ लें.



सफेद सिरके से भी हटाए जाते हैं सफेद दाग

अगर घर में सिट्रिक एसिड नहीं है, तो सफेद सिरका भी एक ऑप्शन हो सकता है. इसके लिए बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाकर स्प्रे बोतल में भर सकते हैं. अब इसे वहां स्प्रे करें जहां सफेद दाग जमे हों और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद ब्रश या मुलायम स्क्रबर से साफ करके पानी से धो लें.

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ध्यान रखें कि विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाने पर तेज झाग बनता है, लेकिन इससे सफाई की क्षमता जरूरी नहीं कि बढ़ जाए. इसलिए दोनों को एक साथ मिलाने के बजाय जरूरत के हिसाब से अलग-अलग इस्तेमाल करना बेहतर है.

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