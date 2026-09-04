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Bathroom Floor Cleaning Tips: सिर्फ पोछा लगाने से नहीं चमकेगा बाथरूम का फर्श, इन आसान तरीकों से हटाएं जिद्दी दाग और गंदगी

Bathroom Floor Cleaning Tips: बाथरूम का फर्श रोज साफ करने के बाद भी गंदा और फीका दिखता है? सिर्फ पोछा लगाने से साबुन की जमी परत, पानी के सफेद दाग, टाइल्स के बीच जमा गंदगी और काली पड़ चुकी ग्राउट आसानी से साफ नहीं होती. ऐसे में बाथरूम की सफाई के लिए अपनाएं कुछ आसान घरेलू तरीके, जो जिद्दी दाग और गंदगी हटाने में मदद कर सकते हैं और आपके बाथरूम के फर्श को ज्यादा साफ-सुथरा और चमकदार बना सकते हैं.

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बाथरूम के फर्श पर साबुन से लेकर खारे पानी तक के दाग लग जाते हैं. (Photo: ITG)
बाथरूम के फर्श पर साबुन से लेकर खारे पानी तक के दाग लग जाते हैं. (Photo: ITG)

घर में साफ-सफाई करना रोज का काम है. पूरे घर के फर्श को रोजाना चमकाया जाता है. इसमें बाथरूम भी होता है. लेकिन बाथरूम की सफाई करते समय ज्यादातर लोग फर्श पर बस क्लीनर डालकर पोछा लगा देते हैं. इससे ऊपर-ऊपर की गंदगी तो निकल जाती है, लेकिन फर्श पर जमी साबुन की परत, पानी के सफेद निशान और टाइल्स के बीच जमा मैल आसानी से नहीं निकलता. यही वजह है कि बार-बार सफाई करने के बाद भी बाथरूम का फर्श गंदा और फीका नजर आता है.

दरअसल, बाथरूम का फर्श हर दिन पानी, साबुन, शैंपू, बाल और धूल के संपर्क में रहता है. लगातार नमी के कारण यहां गंदगी जमने के साथ-साथ ग्राउट यानी टाइल्स के बीच की जगह भी काली पड़ने लगती है. ऐसे में हर दाग पर एक ही क्लीनर इस्तेमाल करने के बजाय अलग-अलग चीजों से सफाई करना ज्यादा असरदार हो सकता है. कुछ आसान घरेलू तरीकों से आप बिना ज्यादा मेहनत के बाथरूम के फर्श की सफाई कर सकते हैं.

1. जमी गंदगी के लिए बेकिंग सोडा आएगा काम: अगर बाथरूम का फर्श काफी समय से ठीक से साफ नहीं हुआ है और टाइल्स पर गंदगी की लेयर जम गई है तो उसकी सफाई के लिए बेकिंग सोडा काम आ सकता है.

बेकिंग सोडा को बाथरूम की सफाई में इस्तेमाल करने के लिए पहले फर्श को हल्का गीला करें और उस पर बेकिंग सोडा छिड़क दें. इसे करीब 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद ब्रश या स्क्रबर की मदद से फर्श को रगड़ें और पानी से अच्छी तरह धो दें. बेकिंग सोडा हल्का खुरदुरा होता है, जो जमी हुई गंदगी और साबुन के कणों को ढीला करने में मदद करता है.

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2. पानी के सफेद दाग के लिए सफेद सिरका: बाथरूम के फर्श पर पानी सूखने के बाद कई बार सफेद-सफेद निशान दिखाई देने लगते हैं. अगर आपके घर में खारा पानी आता हो, तो ये समस्या और ज्यादा देखने को मिलती है. ये निशान सिर्फ सामान्य पोछा लगाने से आसानी से नहीं जाते.

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ऐसे में सफेद सिरके और गुनगुने पानी को बराबर मात्रा में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है. इस घोल को फर्श पर लगाएं, कुछ मिनट के लिए छोड़ें और फिर साफ पानी से धो दें. इससे पानी से जमा मिनरल की परत को हटाने में मदद मिल सकती है.

3. टाइल्स के बीच काली पड़ गई ग्राउट ऐसे साफ करें: बाथरूम की टाइल्स के बीच की पतली लाइन यानी ग्राउट में धीरे-धीरे धूल, साबुन और नमी की वजह से गंदगी जमने लगती है. पोछा लगाने के बाद भी यह हिस्सा काला या गंदा दिखाई देता है.

इसके लिए बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. इसे टाइल्स के बीच वाली ग्राउट लाइन पर लगाएं. अब किसी पुराने टूथब्रश से धीरे-धीरे रगड़ें. इसके बाद पानी से साफ कर दें. टूथब्रश के छोटे और सख्त ब्रिसल्स संकरी जगहों तक आसानी से पहुंच जाते हैं.

4. साबुन की चिपचिपी परत के लिए डिश सोप: शॉवर के आसपास फर्श पर साबुन की एक चिकनी और चिपचिपी लेयर जम जाती है. बार-बार पोछा लगाने के बाद भी टाइल्स फीकी नजर आती हैं. ऐसी गंदगी हटाने के लिए डिश सोप का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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गुनगुने पानी में थोड़ा डिश सोप मिलाएं और इससे फर्श को अच्छी तरह साफ करें. कुछ देर घोल को फर्श पर रहने दें और फिर साफ पानी से धो दें. डिश सोप साबुन से बनी चिकनी लेयर को ढीला करने में मदद करता है.

5. सफाई के बाद डिसइंफेक्ट करना भी जरूरी: बाथरूम में लगातार नमी रहने के कारण सिर्फ फर्श को चमकाना ही काफी नहीं है. सफाई के बाद डिसइंफेक्शन पर भी ध्यान देना चाहिए. टाइल्स और ग्राउट को साफ करने के लिए पानी में में हाइड्रोजन परोक्साइड मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है.

हालांकि, किसी भी क्लीनिंग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले ये देख लें कि आपके फर्श का मेटीरियल कैसा है और उसके लिए हाइड्रोजन परोक्साइड ठीक रहेगा या नहीं. 

6. आखिर में माइक्रोफाइबर मॉप से करें फिनिशिंग: फर्श धोने के बाद अगर उस पर पानी की लकीरें या कपड़े के रेशे रह जाते हैं तो सफाई का पूरा लुक खराब हो जाता है. इसलिए आखिर में माइक्रोफाइबर मॉप से फर्श को अच्छी तरह सुखाना बेहतर रहता है.

माइक्रोफाइबर मॉप एक्स्ट्रा पानी और बारीक धूल को आसानी से सोख लेता है और फर्श पर ज्यादा निशान भी नहीं छोड़ता. इससे टाइल्स साफ और ज्यादा चमकदार नजर आ सकती हैं.

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