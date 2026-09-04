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'एक्टर्स से राजनीतिक सवाल पूछने का क्या मतलब है?', नाराज हुई मिर्जापुर एक्ट्रेस, मां ना बनने पर दिया जवाब

एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी अपने दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती है. उनका मानना है कि एक्टर्स को अपने एक्टिंग पर ही फोकस करना चाहिए. इसलिए जब उनसे राजनीति पर सवाल किया गया तो जानें वो क्या बोलीं.

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श्वेता त्रिपाठी नहीं चाहतीं कोई पूछ पॉलिटिकल सवाल (Photo: Screengrab)
श्वेता त्रिपाठी नहीं चाहतीं कोई पूछ पॉलिटिकल सवाल (Photo: Screengrab)

मिर्जापुर फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और फैंस के बीच जबरदस्त भौकाल भी मचा रही है. फिल्म में गोलू का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वालीं श्वेता त्रिपाठी ने हाल ही में राजनीतिक मामलों पर एक्टर की राय पूछे जाने पर बात की, और अपनी नाराजगी जाहिर की. इसी के साथ श्वेता ने बेबी प्लानिंग पर भी रोशनी डाली और बताया कि वो बच्चा करना जरूर चाहती हैं लेकिन अभी नहीं.

आप जो कहते है उसका कुछ और मतलब भी निकाला जा सकता है

मिर्जापुर में गोलू गुप्ता का किरदार निभाकर दर्शकों के बीच मशहूर होने वालीं एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी एक बार फिर इसी फ्रेंचाइजी के साथ काम कर रही हैं . वह मिर्जापुर: द मूवी के साथ एक बार फिर से लौट रहीं है. हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कई बातों का खुलासा किया. श्वेता का कहना है कि आज के दौर में किसी भी पब्लिक फिगर के लिए मीडिया के सामने अपनी बात रखना एक चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि एक छोटी सी लाइन या वीडियो क्लिप को एक अलग तरीके से भी पेश की जा सकती हैं.  

लेकिन श्वेता अब इस बात को लेकर परेशान नहीं होती कि लोग उनके बयानों को किस तरह से समझते हैं. उनका मानना है कि किसी बात को गलत तरीके में पेश किए जाने पर एक्टर्स का इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं होता. श्वेता ने कहा 'मैं हमेशा से इस बात को लेकर निडर रही हैं, क्योंकि लोग किसी की बातों को अलग रुप से बाहर ला सकता है. हमारा इरादा कुछ और हो सकता है, लेकिन उसी बात को किसी और तरीके से सामने लाया जा सकता है.'

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पहले डर था कि कहीं मेरे वीडियो को गलत तरीकें से एडिट ना की जाए

श्वेता त्रिपाठी ने इसी के साथ अपनी शादीशुदा लाइफ पर भी बात की. रैपर चैतन्य शर्मा से उनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं लेकिन अभी कपल ने बेबी प्लानिंग नहीं की है. इसपर जवाब देते हुए श्वेता ने कहा कि- हां बिल्कुल मैं करूंगी. लेकिन फिर मुझे इस बात का पता नहीं था कि मैं जो बोलना चाह रहीं हूं लोग मेरी बात को समझेंगे या नहीं.

'जो मेरी बात समझना चाहेंगे, वह समझेंगे और जो आज नहीं समझेंगे, शायद 10 साल बाद समझ जाएं. और मैं सिर्फ इस बात के डर से अपनी विचार नहीं बदलने वाली कि इस क्लिप का एडिट क्या होगा?'

राजनीति पर सवाल किए जाने ने एक्ट्रेस हुई नाराज

एक्ट्रेस से जब राजनीति पर सवाल लिए गए तो उन्होंने कहा 'हमसे सिर्फ एक्टिंग और हमारी जिंदगी के बारे में ही पूछिए.' राजनीति पर सवाल पुछे जाने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा हम एक्टर हैं और हमें पता है कि हमारी बातों के साथ एक तरह की जिम्मेदारी जुड़ी होती है. लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि कई कमरों में क्या हो रहा है, डाक्यूमेंट्स में क्या लिखा है और ऑफिशियल फैसला कैसे लिए जा रहे हैं.

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उनका कहना हैं जब किसी के पास सीमित जानकारी हो और उससे कोई सवाल पूछा जाए उससे कुछ गलत जवाब देने का डर रहता है. क्योंकि गलत जवाब से आलोचना होने लगती है. उनके इस बयान से यह जाहिर होता हैं की उनको राजनीति में थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं है. वह कॉन्ट्रोवर्सी से बचकर रहना चाहती हैं.

श्वेता त्रिपाठी फिल्म मिर्जापुर में नजर आ रही हैं. फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने की है और इसे पुनीत कृष्णा ने लिखा है. एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले  रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. फिल्म में श्वेता त्रिपाठी के साथ अली फजल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु नजर आएंगे. फिल्म मिर्जापुर सीरीज में दिखाई गई दुश्मनी की शुरुआत की कहानी पर आधारित है. यह फिल्म 4 सितंबर को हिंदी और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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