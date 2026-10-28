बार-बार बिगड़ जाती हैं साड़ी की प्लीट्स? अपना लें कंघे की ये आसान ट्रिक, करवा चौथ पर एक ही बारी में बन जाएंगी परफेक्ट

करवा चौथ पर हर महिला चाहती है कि उसका लुक सबसे खूबसूरत और साड़ी सबसे अच्छी तरह से सेट हो. इसके लिए कोई नई साड़ी खरीदता है, तो कोई मैचिंग जूलरी और मेकअप की तैयारी करता है. लेकिन कई बार सारा लुक तब बिगड़ जाता है, जब साड़ी की प्लीट्स यानी आगे की चुन्नटें ठीक से नहीं बनतीं. कई बार लाख कोशिश करने के बाद भी कोई चुन्नट छोटी रह जाती है, तो कोई बड़ी. इसके साथ ही बहुत सी महिलाओं के चुन्नटें सेट करते-करते हाथों में भी होने लगता है. कई बार तो प्लीट्स इतनी बेतरतीब बनती हैं कि बार-बार साड़ी खोलकर दोबारा पहननी पड़ती है.

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अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको प्लीट्स बनाने की एक आसान ट्रिक बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप बिना झंझट और एक ही बार में परफेक्ट प्लीट्स बना पाएंगी. इस ट्रिक के लिए आपको किसी महंगे टूल या पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपके घर में रखा कंघा इस काम को आसान बना सकता है. इसकी मदद से कपड़े की चुन्नटों को एक जैसी शेप देने और उन्हें सही तरीके से सेट करने में मदद मिल सकती है. खासकर सिल्क जैसी थोड़ी कड़क साड़ी में ये ट्रिक काफी काम आ सकती है. चलिए जानते हैं कैसे आप एक कंघे की मदद से आसानी से प्लीट्स बना सकते हैं.



कंघे की मदद से बनाएं साड़ी की बराबर प्लीट्स

साड़ी की प्लीट्स बनाते समय सबसे बड़ी परेशानी कपड़े को एक बराबर चौड़ाई में मोड़ने की होती है. कई बार हाथ से चुन्नटें बनाते समय कपड़ा कहीं ज्यादा मुड़ जाता है, तो कहीं कम. ऐसे में चौड़े दांतों वाला कंघा इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. ये कपड़े की तहों को एक सीध में रखने और उन्हें एक साथ करने में मदद करता है.



कैसे इस्तेमाल करें कंघा? जानें आसान तरीका



1. सबसे पहले साड़ी को कमर पर सेट करें: साड़ी के एक सिरे को कमर पर अच्छी तरह से टक करें और फिर उसे शरीर के चारों तरफ लपेटें. इसके बाद पल्लू को कंधे पर रखकर उसकी लंबाई सेट कर लें. अब सामने की तरफ बचा हुआ कपड़ा प्लीट्स बनाने के लिए अलग रखें.



2. कपड़े को बराबर हिस्सों में मोड़ें: अब साड़ी के सामने वाले कपड़े को हाथों में लेकर एक के बाद एक चुन्नटें बनाएं. कोशिश करें कि सभी चुन्नटों की चौड़ाई लगभग बराबर हो. अगर कोई तह ज्यादा चौड़ी या छोटी बन गई है, तो उसे हाथों से ठीक कर लें.



3. अब कंघे से सीधी करें प्लीट्स: जब प्लीट्स बन जाएं, तो उन्हें एक हाथ से मजबूती से पकड़ें. दूसरे हाथ में चौड़े दांतों वाला कंघा लेकर उसे कपड़े की तहों पर हल्के हाथ से नीचे की तरफ चलाएं. इससे बिखरी हुई चुन्नटों को एक सीध में लाने और कपड़े को ऑर्गनाइज करने में मदद मिल सकती है.

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लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कंघे को कपड़े पर जोर से न रगड़ें. खासकर सिल्क, जरी या कढ़ाई वाली साड़ी में ऐसा करने से धागे खिंच सकते हैं. पहले साड़ी के किसी कम दिखाई देने वाले हिस्से पर इसे आजमाना बेहतर रहेगा.



4. प्लीट्स को पकड़कर कमर में टक करें: कंघे से चुन्नटें सेट करने के बाद उनके ऊपर के हिस्से को उंगलियों से अच्छी तरह पकड़ें और कंघा धीरे से बाहर निकाल लें. अब प्लीट्स को हल्का सा ठीक करके एक साथ कमर के बीच में टक कर दें. जरूरत हो तो सेफ्टी पिन की मदद से उन्हें सिक्योर कर सकती हैं.



करवा चौथ पर क्यों काम आएगी ये ट्रिक?

करवा चौथ पर महिलाएं अक्सर पूजा, सरगी, मेहंदी और तैयारियों के बीच बिजी रहती हैं. ऐसे में साड़ी की प्लीट्स बनाने में बार-बार समय लगना परेशानी बढ़ा सकता है. कंघे वाली ये आसान ट्रिक चुन्नटों को ऑर्गनाइज करने में मदद कर सकती है, जिससे साड़ी पहनना थोड़ा आसान हो जाता है.

हालांकि, ध्यान रखें कि कंघा प्लीट्स को अपने आप परफेक्ट नहीं बनाता. अच्छी फिटिंग के लिए कपड़े की सही चौड़ाई, बराबर तहें और कमर पर सही तरीके से टक करना भी जरूरी है. थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप करवा चौथ पर अपनी साड़ी को ज्यादा करीने से पहन सकती हैं और बार-बार प्लीट्स ठीक करने की परेशानी से बच सकती हैं.

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