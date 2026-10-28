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वाराणसी में लाल बिहारी यादव की जीत के बाद बवाल! SP-BJP कार्यकर्ताओं में मारपीट... कपड़े फाड़ने का दावा

वाराणसी में समाजवादी पार्टी के शिक्षक प्रत्याशी लाल बिहारी यादव की जीत के बाद सियासी माहौल गरमा गया है. जीत के बाद लाल बिहारी यादव ने कहा कि शिक्षक सरकार की नीतियों से परेशान थे और इसी नाराजगी ने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई.

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एमएलसी चुनाव को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा जा सकता है. (Photo: Screengrabs)
एमएलसी चुनाव को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा जा सकता है. (Photo: Screengrabs)

वाराणसी में समाजवादी पार्टी के शिक्षक प्रत्याशी लाल बिहारी यादव की जीत के बाद सियासी माहौल गरमा गया है. जीत के बाद लाल बिहारी यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षकों को परेशान किया जा रहा था. उन्होंने दावा किया कि सरकार की नीतियों से नाराज शिक्षकों ने उन्हें अपना समर्थन दिया और इसी वजह से उनकी जीत हुई.

लाल बिहारी यादव ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
जीत के बाद लाल बिहारी यादव ने शिक्षकों की समस्याओं और सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि शिक्षक परेशान थे और उनकी नाराजगी चुनाव में सामने आई. उनके मुताबिक शिक्षकों ने सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होकर उन्हें जिताने का फैसला किया.

लाल बिहारी यादव के इस बयान के बाद चुनावी नतीजे को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं. उनकी जीत को शिक्षकों की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, शिक्षकों की नाराजगी और जीत के बीच संबंध को लेकर स्वतंत्र रूप से पुष्टि किए गए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं.

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जीत के बाद BJP और सपा प्रत्याशी आमने-सामने?
इस चुनावी जीत के बीच एक और खबर सामने आई है. दावा किया जा रहा है कि जीत के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आमने-सामने आ गए. इस दौरान मारपीट होने और कपड़े फाड़े जाने की बात भी कही जा रही है.

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हालांकि, इस कथित विवाद की परिस्थितियों और घटना की आधिकारिक पुष्टि के बारे में फिलहाल स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. इसलिए इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है.

शिक्षकों की नाराजगी बनी चर्चा का विषय
लाल बिहारी यादव की जीत के बाद शिक्षकों की समस्याएं और सरकार की नीतियां एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं. समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने अपनी जीत को शिक्षकों के समर्थन से जोड़ते हुए सरकार पर निशाना साधा है. वहीं, जीत के बाद कथित विवाद की खबर ने भी राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है.

अब इस पूरे घटनाक्रम में लाल बिहारी यादव के आरोपों और बीजेपी-सपा प्रत्याशियों के बीच कथित मारपीट के दावे को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.

8 बजे से शुरू हुई थी मतगणना
वाराणसी खंड की स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद सीटों के लिए मंगलवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई थी. मतगणना के साथ ही आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया था. समाजवादी पार्टी के स्नातक प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा और शिक्षक प्रत्याशी लाल बिहारी यादव ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे. वहीं, भाजपा के शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी केदारनाथ सिंह ने सपा के आरोपों को निराधार बताया था. 

केदारनाथ सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग हारने से पहले ही माहौल बनाने में जुट गए हैं. उन्होंने दावा किया कि भाजपा स्नातक और शिक्षक, दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी. उन्होंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुआ है और परिणाम भी निष्पक्ष आएंगे.

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