MLC Election Results 2026 Live: आगरा-बनारस में सपा का परचम, पटना में अनंत सिंह के अनुज का बिगड़ा गेम

उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र की कुल 28 विधान परिषद (MLC) सीटों के लिए मतगणना की प्रक्रिया जारी है. एनडीए और विपक्षी गठबंधनों के बीच चले कड़े मुकाबले के बाद अब परिणाम सामने आने लगे हैं. उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, वहीं बिहार में जेडीयू और बीजेपी के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं. उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद सीटों के नतीजों में बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉ. हरि सिंह ढिल्लों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. डॉ. ढिल्लों ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के हाजी दानिश अख्तर को 17,676 मतों के भारी अंतर से पराजित किया.