Cyclone Arnab Live: लैंडफॉल के बाद खतरनाक हुआ अर्नब साइक्लोन, ओडिशा में तेज तूफान, आंध्र में घर तबाह-रिहायशी इलाकों में घुसा पानी

बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान अर्नब ने 28 अक्टूबर 2026 की तड़के आंध्र प्रदेश के तट पर लैंडफॉल शुरू कर दिया. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार लैंडफॉल करीब 1:20 बजे शुरू हुआ. यह बापटला से विशाखापट्टनम के बीच, यनम के दक्षिण में काकीनाडा के पास हुई.
तूफान की निरंतर हवा की गति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जबकि झोंके 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गए. लैंडफॉल के बाद भी सिस्टम ने अपनी तीव्रता बनाए रखी और तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई. आंध्र प्रदेश के कई जिलों में घरों की छतें उखड़ गईं, पेड़ गिरे और निचले इलाकों में समुद्री पानी घुस गया. ओडिशा के दक्षिणी जिलों में भी तेज हवाएं और भारी बारिश जारी रही.
आईएमडी के नवीनतम बुलेटिन के मुताबिक अर्नब पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी से आंध्र तट की ओर तेजी से बढ़ा. पहले पूर्वानुमान दोपहर का था, लेकिन तेज गति के कारण लैंडफॉल सुबह जल्दी हो गया. तूफान का केंद्र तट के बहुत करीब था और उत्तरी बैंड जमीन पर प्रवेश कर चुका था. लैंडफॉल प्रक्रिया तीन से चार घंटे तक चलने की संभावना जताई गई. इस दौरान काकीनाडा, यनम, नरसपुर और आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा असर पड़ा. तूफानी लहरें (स्टॉर्म सर्ज) 1.5 से 2.5 मीटर ऊंची रहीं, जबकि गोदावरी नदी के मुहाने पर 2 से 3.5 मीटर तक पहुंचने का अनुमान था. इससे निचले तटीय इलाकों में पानी भर गया और कई रिहायशी बस्तियों में समुद्री पानी घुस आया.
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