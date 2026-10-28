Israel Elections 2026 Live: एग्जिट पोल में नेतन्याहू का गठबंधन आगे, लेकिन बहुमत से दूर, आइजनकोट को चाहिए और 11 सीटें

इजरायल में वोटिंग खत्म हो चुकी है. इस बार 1988 के बाद पहली बार इतनी बंपर वोटिंग हुई है. 7 अक्टूबर, 2023 को हुए हमास हमले और उसके बाद गाजा, लेबनान और ईरान में चली जंग के बाद यह पहला राष्ट्रीय चुनाव है. चुनाव बाद सामने आए एग्जिट पोल में किसी को साफ बहुमत नहीं मिला है.

इस चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हैं. इस चुनाव में मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक किस्मत दांव पर लगी है. इस बार चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू के सामने कई बड़े चेहरे मैदान में हैं. उनके सामने पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट जैसे प्रमुख विपक्षी नेता मजबूती से खड़े हैं. हालांकि, प्रधानमंत्री बनने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल डिफेंस फोर्सेज के पूर्व हेड गादी आइज़ेनकोट के बीच कड़ी टक्कर है.

इजरायल में सरकार बनाने के लिए 61 सीटों का बहुमत जरूरी है. चुनावी माहौल में गाजा, हमास पर एक्शन, देश की सुरक्षा, सैन्य सेवा और न्यायिक सुधार सबसे प्रमुख चुनावी मुद्दे बने हुए हैं.

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